Povestea lui Keed, de la vândut ziare în Danemarca la „Chefi la Cuțite”: „Am crescut numai în medii în care mi se zicea «nu poți să faci»”

David Ioniță pe numele lui din buletin a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la sezonul 9 al emisiunii „Chefi la Cuțite”. Keed a încercat să lucreze în mai multe domenii înainte de a se opri la muzică. A fost plecat la muncă în străinătate, dar și-a dat seama rapid că adevărata lui dragoste o reprezintă muzica.

Keed, în echipa lui chef Florin Dumitrescu, a ajuns până în fazele finale ale show-ului

Dar cum dragostea trece prin stomac, gătitul a devenit o formă de meditație pentru Keed. În audițiile pe nevăzute, a gătit „vită cu tăiței, cu draci pe ei”, un preparat pe care-l mai făcuse de câteva ori până să ajungă în fața celor trei chefi, dar care i-a adus biletul câștigător spre bootcamp. Apoi, spre faza finală a emisiunii, intrând în echipe.

Dar cine e cu adevărat David Ioniță aka Keed? Povestea lui a început pe malul Mării Negre, la Mangalia.

„Mergeam la furat de căpșuni și cireșe, ca orice copil normal”

„Mama, o femeie simplă din Castelu, sat de lângă Constanța, iar tatăl meu biologic constănțean. Ea a lucrat un an în bucătărie și până în prezent ca ospătar, iar el a fost mereu muzician de cârciumă. De aici, probabil, atât pasiunea pentru muzică, cât și cea pentru mâncare”, mărturisește Keed.

Susține că a avut „o copilărie fericită”, a fost crescut de bunica lui, după ce părinții au decis să meargă pe drumuri diferite în viață.

David, în copilărie

„Copilăria mea a fost asemănătoare cu cea a copiilor din generația mea. Pe vremea aceea, creșteai și te educai alături de ceilalți copii, în fața blocului. Jucam fotbal, era sportul meu preferat, diverse jocuri prin fața blocului sau pe calculator. Mergeam la furat de căpșuni și cireșe, ca orice copil normal. Părinții mei biologici s-au despărțit când eu aveam 8 ani, iar în mare parte am fost crescut de bunica mea. La 10 ani m-am mutat din Constanța în Călărași, acolo unde mama își refăcuse viața cu actualul meu tată vitreg”, povestește Keed.

„Sunt un personaj unic și de nereplicat în lumea muzicii”

Pasiunea pentru muzică a micuțului David a venit la 10 ani. „Eram pentru prima dată în vacanța de vară la tatăl meu, în Constanța, după ce mă mutasem la Călărași alături de mama. Tatăl meu, muzician, avea o colecție de casete și am văzut una pe care scria Frank Sinatra. Îmi suna foarte cunoscut numele, așa că am băgat-o în casetofon și am apăsat pe butonul de play. Și era fix «My Way». Față de Andre, 3 Sud Est, Genius și tipul de muzică din topuri de la acel moment, mi s-a părut ceva din altă lume, m-a captivat total căldura sunetului și a vocii lui Frank Sinatra”, dezvăluie.

Iar prima piesă a venit la 19 ani. Natural, spune el, fără să fie îndrumat de cineva. Mai târziu însă au apărut oameni diferiți care l-au ajutat pe Keed în perioadele muzicale, atunci când încă nu era gata ca muzica să-i devină carieră.

„Nu am avut niciodată un mentor, nu i-am simțit lipsa, ci din contră. M-a ambiționat să ajung acest personaj unic și de nereplicat în lumea muzicii. Îmi cer scuze, uneori îmi place să mă laud!”, spune, râzând.

„Am considerat că mai bine plec direct la muncă decât la facultate”

Dar cum posibilitățile de afirmare în Călărași erau destul de mici, a decis să facă un nou pas în viața sa: „M-am decis să plec din țară în momentul în care mi-am dat seama că vreau să devin independent. Am vrut să câștig banii mei și am considerat că mai bine merg direct la muncă decât la facultate. M-am gândit că doar așa o să pot să-mi ofer independența financiară pe care o căutam”.

Keed, la „Chefi la Cuțite”

Așa a ajuns la București, de unde a luat avionul direct spre Danemarca. „Am întrebat în stânga și-n dreapta dacă cineva știe pe cineva care lucrează în străinătate. Am dat de un prieten, Marius, care m-a ajutat să ajung acolo cu bani de drum, mâncare și toate cele. Am prins niște rute ca paperboy. Adică vindeam ziare. Ai mei au considerat că dacă mă susțin financiar să fac treaba asta, îmi fac un rău. Așa că a trebuit să mă descurc”, își amintește Keed.

Îți mulțumesc, Marius, și le mulțumesc părinților mei că m-au ajutat să devin mai puternic, paradoxal, neajutându-mă! Keed:

Atunci nu era pregătit să se dedice întru totul muzicii. „Încă nu aveam încredere în mine. Mi-a luat ceva până am căpătat-o și până am început să realizez că visele pot deveni realitate. Am fost genul de individ care a crescut numai în medii în care i se zicea «nu poți să faci». De la familie la prieteni, la colegi de clasă, la profesori, asta era mentalitatea atunci. Când eram eu copil, singurul mod de a reuși în viață era să te faci doctor sau avocat”.

Pasiunea pentru gătit a început la 20 de ani, în Danemarca.

Mă săturasem de mâncat sandvișuri și preparate la minut. Am început să o sun pe mama și să o întreb cum face ciorba, cum face mazărea, iar în paralel căutam rețete pe net. Acum 12 ani, internetul nu era la fel de prietenos din punctul ăsta de vedere. David Ioniță aka Keed, concurent „Chefi la Cuțite”:

„Vindeam produse cosmetice pe comision într-o companie deținută de israelieni”

Dar drumul de pe meleagurile nordice s-a stins repede și a decis să revină acasă: „După un an și jumătate de la întoarcerea din Danemarca, am trecut printr-o perioadă grea, în care nu reușeam să mă regăsesc”.

A trecut și de această dată peste încercările vieții și a luat-o din nou la pas, spre o nouă misiune. „Am plecat în Anglia, acolo unde am vândut produse cosmetice în cel mai mare mall din Londra, Westfield. Lucram exclusiv pe comision într-o companie deținută de israelieni, deci eram obligat să vând, altfel plecam acasă. Acolo am început să învăț business. Mi-a plăcut mai mult în Anglia față de Danemarca. M-am simțit mai aproape de vibe-ul londonez”, recunoaște.

Sunt foarte multe cazuri și acum în care românii ajunși la muncă în străinătate sunt sau au fost marginalizați. Sau tratați diferit de alții. Iar David a simțit asta pe propria piele:

„Nu este ușor să pleci din țara ta… La un moment dat, când lucram în Danemarca, într-un oraș destul de conservator, aveam reclamații la firma unde eu transportam ziare. Și mulți abonați ai firmei, dar și șefa mea Helga îmi spuneau să mă întorc mai bine la mine în țară. Nu m-am simțit marginalizat, dar am trecut și prin perioade mai grele. Atunci mă afectau, acum râd când mă gândesc la asta”.

Keed, împreună cu Smiley

Momentul când a decis că muzica e stilul lui de viață

Chiar dacă a trecut prin experiența de vânzător de ziare în Danemarca și de produse cosmetice în Anglia, Keed n-a renunțat la muzică. Și și-a dat seama că ăsta e drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru a avea succes.

„Când m-au dat afară pentru a treia oară din același loc de muncă în Londra a fost un semn. A fost momentul în care m-am decis să-mi iau inima în dinți și să îmi asum muzica ca stil de viață. A fost al treilea moment în viața mea în care am luat-o efectiv de la zero”, dezvăluie.

Deși lumea îl identifică pe Keed cu muzica trap, artistul spune că nu se consideră „doar trapper”.

„Nu am ales muzica trap fiindcă nu am considerat niciodată că fac muzică trap. Eu am făcut ce am simțit să fac, dar cei din jur m-au inclus pe mine și pe colegii mei în categoria de «trapperi». Eu nu am susținut niciodată că sunt trapper. Și trapper da, doar trapper nu. Fiindcă nu doar asta știu să fac ca muzician.”

„Imaginația nu are limite, deci, în concluzie, nici creația”

David a renunțat la toate planurile pe care și le făcuse și s-a axat pe muzică. „Mă inspira orice, iar când zic asta, nu glumesc. Mediul înconjurător, oamenii, natura și tot ce se întâmplă pe pământul ăsta. Orice sunet, orice văd, orice întâmplare. Dacă merg pe stradă și mă împiedic de o bordură, pot să scriu o piesă despre asta. Imaginația nu are limite, deci în concluzie nici creația. La «Chefi la Cuțite», imaginația mea, pe lângă faptul că am repetat foarte mult și am avut parte de o echipă extraordinară, m-a dus atât de departe în concurs, cum nici n-aș fi visat”, spune Keed.

Se descrie fără să stea mult pe gânduri ca fiind „un om pe care trebuie să îl întâlnești ca să îl cunoști cu adevărat, nu doar judecat după aparențe sau strict prin prisma activității artistice. În rest, lauda de sine nu miroase a bine”.

Mărturisește că experineța de la „Chefi de Cuțite” i-a schimbat viața: „În bine. Doar și numai în bine. Și nu mă așteptam la asta, nu mă așteptam să realizez că am așa o conexiune cu mâncarea, și asta se datorează strict emisiunii. Acolo am descoperit asta. Nu mai vorbesc de toți oamenii pe care i-am cunoscut prin intermediul acestui cooking-show”.

Canal culinar pe YouTube, restaurant cu alți doi colegi și un vis suprem

Cum a ajuns până în fazele finale ale competiției, Keed ia în serios și gastronomia de-acum încolo, având planuri serioase în această direcție.

„Categoric bucătăria va face parte din viața mea de-acum înainte! Am dat drumul și la vlogul de cooking «cu de toate», care se bucură de un real succes pe YouTube. Am deschis și un mic restaurant împreună cu doi colegi de la Chefi. Mă voi aventura și în «cariera de private chef». Vreau să merg acasă la oameni și să le gătesc. În timp, vreau să-mi deschid și propriul business cu mâncare. Voi munci cât de mult voi putea ca să le fac pe ambele în paralel, cumva. Mă chinui de ceva timp să dezvolt un concept prin care să le îmbin”, spune David pentru Libertatea.

Îi asigură pe fanii lui că nu va renunța nicio clipă la muzică. „Mulți cred asta, dar îi așteaptă niște surprize. Și nu are nicio importanță cum mă privește lumea. Cel mai important e ca eu să fiu împăcat cu ceea ce sunt și cu alegerile pe care le fac în viață. Și sunt. Câinii latră, ursul merge, Keed tot cântă și gătește!”, spune râzând tânărul.

„Nu aș refuza un proiect nou în televiziune”

Până să ajungă în echipa de la „Chefi la Cuțite”, muzica l-a dus pe David într-o altă echipă. În trupa de trap Șatra B.E.N.Z.

„Nosfe, Luca, Killa și Guță sunt colegii mei. Ei se știau deja, dar pe mine m-a antamat Guță în acest proiect. Se mai propusese ideea asta și înainte de a mă antura și eu grupului, însă cumva nu s-a legat. Aparent așa trebuia să se întâmple”.

Cu muzica în sânge și bucătăria ca noua pasiune, Keed a surprins pe toată lumea și a compus în mai puțin de o zi un imn al emisiunii, „Chefi la Cuțite”: „L-am făcut în aproximativ 24 de ore. Să spunem că am început-o azi, la 9 seara, și am terminat pe la 7-8 a doua zi”.

Cum experiența de la „Chefi la Cuțite” i-a plăcut la nebunie, David nu vrea să renunțe cu una, cu două la televiziune, fiind dispus să accepte și alt format media.

„Există o posibilitate reală ca asta să se întâmple. «Chefi la Cuțite» a fost prima mea experiență cu televiziunea și mi-a plăcut enorm de mult! Plus că, văzându-mă, auzindu-mă, și analizându-mă și din exterior, mi-am dat seama că pot reprezenta un punct de interes și în zona asta. Pe scurt, nu aș refuza un proiect în televiziune sau poate chiar și pe radio”, mai spune acesta.

Sunt fericit atunci când ceea ce fac eu face alți oameni fericiți. Adică muzica și mâncarea. Și zahărul? Am o relație foarte apropiată cu zahărul! A, și LEGO-ul! Și cred că aș schimba mici secvențe din viața mea pe ici, pe colo. Cunosc conceptul de «tot ce ai făcut te-a adus în momentul în care ești acum», dar nu cred neapărat în el. David Ioniță, concurent „Chefi la Cuțite”:

