În ediția de aseară, băieții au avut pe mână primii bani din seif și au investit în abilitatea fetelor de a sări în gol de la 100 de metri, după ce răspundeau la o întrebare importantă de cuplu. Dintre toate, Alexandra, soția lui Radu Bucălae, a trecut printr-o situație dificilă, fiindu-i extrem de greu să se urce pe platformă și să privească peisajul, pe timp de noapte, potrivit Antena 1.

Din păcate, concurenta nu a reușit să sară în ediția Power Couple România sezonul 2 din această seară.

„Am simțit o dezamăgire profundă când am auzit claxonul de final. În același timp, cred că am simțit și eliberare”, a spus Alexandra la testimoniale, iar Radu Bucălae a adăuat: „Eu am simțit tristețe, pentru că eram convins cât de frustrată și dezamăgită o să fii tu”.

Tot în această seară, băieții vor trece prin prima lor probă, iar fetele vor fi cele care vor investi pentru partenerii de cuplu. Iată cum s-au descurcat bărbații, dar și cine a ajuns în punctul de a spune că „greșeala a fost a mea, că m-am dus cu cea mai mare încredere”.

După ce Alexandra Bucălae nu a putut să sară în gol, de la 100 de metri, ea și Radu Bucălae s-au întors în resort, acolo unde, alături de ceilalți concurenți, au aflat ce cuplu a câștigat prima superputere a sezonului 2 Power Couple România. Este vorba despre Andra și Andrei Stoica.

„Știe toată lumea noutatea de anul acesta, care se pare că pe unii v-a motivat: superputerea, un avantaj pe care îl primește săptămâna aceasta cuplul cu cei mai mulți bani investiți și câștigați. Așadar, Andra, plicul acesta va ajunge la voi! Îl vei folosi când zic eu. Avem un top în care pe primul loc îi avem pe Andrei și pe Andra, iar pe ultimul loc pe Cesima și pe Theo, însă lucrurile se pot schimba total mâine”, a anunțat Dani Oțil, la Antena 1.

DOC nu a putut continua proba din cauza presiunii

„Eram în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că nu a făcut proba. Sunt supărată pe situație. Îmi vine să plâng”, a declarat Anca Munteanu, care a investit suma de 700 de euro și pe care, de altfel, a pierdut-o.

„Greșeala a fost a mea, pentru că m-am dus cu cea mai mare încredere că eu trag precum cel mai puternic om din lume!”, a spus DOC la testimoniale, în ediția Power Couple România sezonul 2 din 14 ianuarie 2025.

