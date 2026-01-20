Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări

Cea de-a treia săptămână din sezonul trei Power Couple a început aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY și le-a adus celor de acasă mixul perfect de emoție, tensiune și amuzament. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări, cu fiecare zi care trece în Malta, iar aptitudinile lor sunt bine puse la încercare, la fiecare pas. Totul continuă diseară, de la 20:30, cu proba fetelor. 

Aseară, băieții au tăcut… și au ascultat… fără să audă! Chiar dacă a fost dificil și lipsa interacțiunii directe s-a resimțit mai tare decât se gândeau la început, patru dintre ei au reușit să o ducă la capăt și să obțină investiția făcută de partenere: Oase, Răzvan Bănică, Mădălin Șerban și Marius Urzică. 

Fetele – Power Couple

Pe de altă parte, Cătălin Zmărăndescu, Mitzuu, Andrei Niculae și Cătălin Rizea au fost vizibil încurcați de provocare și au emoții pentru ce vor face fetele la probă, astfel încât să evite ultimul loc în clasament. 

Diseară, Dani Oțil îi va surprinde pe toți când va anunța ce urmează: „Am decis ca astăzi, fetele să joace fotbal”. Însă nu va fi jocul clasic… „Care este cheia jocului la fusbal? Se joacă cu niște pioni care nu au drept la replică,  nu pot schimba cu nimic jocul. Le dăm șansa figurinelor să joace – figurina va fi vorbitoare, activă și va lua decizii, va fi chiar fata. Voi veți mânui fetele de la distanță, dar legați la ochi”.

Imediat ce vor afla indiciul, fetele se vor pune pe treabă! Vor încerca să afle toate noțiunile pe care nu le cunosc despre fotbal, dar și să testeze loviturile în minge… cu ce găsesc la dispoziție prin vilă. Chiar dacă unele vor admite că mai joacă cu cei mici acasă, altele vor recunoaște că nu le place deloc acest sport. „Nu mă pricep, nu halesc treaba asta”, va spune cu sinceritate Maria. 

Cine va face cea mai mare investiție va duce proba la capăt și va obține superputerea? Aflăm în doar câteva ore! Tot atunci, descoperim și care va fi primul cuplu propus la eliminare. 

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple! 

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Cornel Onilă: fostul episcop de Huși rămâne în închisoare
Știri România 17:02
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui Cornel Onilă: fostul episcop de Huși rămâne în închisoare
Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut"
Exclusiv Interviu
Știri România 17:00
Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut”
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu"
Stiri Mondene 17:12
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau. Cum se simte lângă bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă ca ea: „Totul e simplu”
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări
Stiri Mondene 17:08
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul" în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 17:19
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului
Politică 16:14
Răspunsul lui Alexandru Nazare, întrebat dacă va fi premier în caz că Ilie Bolojan va pleca de la șefia Guvernului
