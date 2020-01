De Andreea Radu,

Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton din Los Angeles, evenimentul urmând să fie prezentat de actorul de comedie Ricky Gervais.

Expertul din televiziune și cinematografiei al publicație The New York Post, criticul de divertisment Johnny Oleksinski și-a prezentat predicțiile pentru Globurile de Aur 2020.

Iată predicțiile pentru Globurile de Aur 2020:

Cel mai bun film dramă:

„1917”

„Irishman” – prezis câștigător

„Joker”

„Marriage Story”

„The Two Popes”

Cel mai bun film comedie sau musical:

„Dolemite is my Name”

„Jojo Rabbit”

„Knives Out”

„Once Upon a Time in Hollywood” – prezis câștigător

„Rocketman”

Cel mai bun regizor:

Bong Joon Ho, „Parasite”

Sam Mendes, „1917”

Quentin Tarantino, „Once Upon A Time In Hollywood”

Martin Scorsese, „The Irishman” – prezis câștigător

Todd Phillips, „Joker”

Cel mai bun actor în film dramă:

Christian Bale, „Ford v. Ferrari”

Antonio Banderas, „Pain and Glory” – prezis câștigător

Adam Driver, „Marriage Story”

Joaquin Phoenix, „Joker”

Jonathan Pryce, „The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în film dramă:

Cynthio Erivo, „Harriet”

Scarlett Johansson, „Marriage Story”

Soarise Ronana, „Little Women”

Charlize Theron, „Bombshell”

Renee Zellweger, „Judy” – prezis câștigător

Cel mai bun actor în musical sau comedie:

Daniel Craig („Knives Out”)

Roman Griffin Davis („Jojo Rabbit”)

Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood”)

Taron Egerton („Rocketman”)

Eddie Murphy („Dolemite Is My Name”) – prezis câștigător

Cea mai bună actriţă în musical sau comedie:

Awkwafina, „The Farewell” – prezis câștigător

Ana de Armas, „Knives Out”

Beanie Feldstein, „Booksmart”

Emma Thompson, „Late Night”

Cate Blanchett, „Whered You Go Bernadette”

Dacă cei de la The New York Post s-au oprit cu predicțiile aici, iată care sunt câștigătorii celorlalte categorii, potrivit Variety:

Cel mai bun actor în rol secundar:

Tom Hanks, „A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino, „The Irishman”

Joe Pesci, „The Irishman”

Brad Pitt, „Once Upon A Time In Hollywood”

Anthony Hopkins, „The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Annette Benning, „The Report”

Margot Robbie, „Bombshell”

Jennifer Lopez, „Hustlers”

Kathy Bates, „Richard Jewell”

Laura Dern, „Marriage Stor”

Cel mai bun scenariu:

„Marriage Story”

„Parasite”

„The Two Popes”

„Once Upon A Time In Hollywood”

„The Irishman”

Cel mai bun cântec:

„Beautiful Ghosts” – „Cats”

„Im Gonna Love Me Again” – „Rocketman”

„Into the Unknown” – „Frozen 2”

„Spirit” – „The Lion King”

„Stand Up” – „Harriet”

Cel mai bun lungmetraj animat:

„Frozen 2”

„The Lion King”

„Missing Link”

„Toy Story 4”

„How to Train Your Dragon: The Hidden World”

Cel mai bun film TV/ cea mai bună miniserie TV:

„Catch-22”

„Chernobyl”

„Fosse/Verdon”

„The Loudest Voice”

„Unbelievable”

