Premieră anunțată în cadrul Galei Norei Seroussi, la Castelul din Inima Capitalei (PUBLICITATE)

Show-ul de televiune care va fi lansat în această vară în Statele Unite printr-un pilot filmat în locații din diverse colțuri ale lumii precum Los Angeles, Miami, Dubai, Cannes, Londra, București și Mamaia, este construit în jurul procesului de identificare a unor talente din industria de entertainment, aflate în drumul lor către succes la nivel internțional, dar și momente speciale de networking și coaching cu agenții și specilaiști din această industrie, care vor ajuta la realizarea acestor proiecte. Show-ul de televiziune va integra, pe lângă scouting-ul de talente, evenimente speciale de lifestyle și top business networking din jurul unor evenimente importante ca Premiile Oscar, Festivalul de Film de Cannes , alte premiere de film la nivel internațional sau gale sportive internaționale.

La petrecerea de gală organizata la Le Chateau a participat, alaturi de multe personalități din lumea cinematografiei si din mediul de afaceri si celebrul regizor Evgeny Afineevsky, nominalizat de doua ori la premiile Oscar si Emmy, ocazie cu care si-a aratat sprijinul pentru acest proiect.

Nora Seroussi: L-am cunoscut pe Eduard anul acesta, în Los Angeles, cu ocazia premiilor Oscar, când a inițiat proiectul său intr-un mansion din Bel Air, unde am intrat pentru prima oară în contact cu energia fenomenală pe care o emană și am fost cucerită pe loc de proiectul său. Astfel, m-am gândit că pot contribui semnificativ la succesul proiectului de televiziune prin expertiza, reputația și network-ul pe care le am la nivel internațional, plus că îmi face o deosebită plăcere să fac parte dintr-o asemenea echipă ambițioasă. Voi contribui la acest proiect și în calitate de lifestyle coach, în drumul către succes al tinerelor talente.

Eduard Irimia: După ce am organizat peste 100 de producții tv la nivel global, evenimente cu largă acoperie pe canale de televiziune din toate colțurile lumii, anul trecut am făcut pasul către industria cinematografică, la Hollywood, odată cu participarea la producția filmului Creed 2, introducând in acest film brandul Superkombat si pe Florian Munteanu, ca tânăr talent reprezentat de mine în relație cu agențiile de la Hollywood. Dupa această reușită, am convins și alți producători să participe alături de mine in alte proiecte cinematografice, ultimul dintre acestea fiind anunțat în urma cu ceva timp în cadrul unei conferințe de presă, tot in București, în superba locatie a Le Chateau, dar unde de această dată lansăm în premiera o producție de televiziune cu acoperire la nivel global în zona Reality TV Show. Proiectul pe care urmează sa il produc alături de D-na Nora Seroussi, vine ca un sprijin pentru talentele regionale din diverse tări ce își doresc sa intre in lumea mare a entertainmentului la nivel mondial .

Printre talentele care fac parte din această producție se numără:

Joonas Kent – regizorul show-ului

Sara Al Attar – actriță, absolventă a școlii de actorie Ivana Chubbuck

Emiliana Burghelea – fostă concurentă ”Bravo, ai stil”

Gabriel Anton – actor, absolvent al școlii de actorie Ivana Chubbuck

Francisca Dulceanu -cântareață

După lansarea proiectului, întreaga echipă s-a aflat pentru câteva zile la Cannes, in jurul Festivalului de Film, pentru a promova conceptul în mediile internaționale și pentru a continua filmările la episodul pilot ce va avea premiera în Statele Unite ale Americii în această vară.