Gala premiilor Emmy este cel important eveniment din industria audiovizualului, care celebrează cele mai bune producţii de televiziune americane.

Gala, ajunsă la a 75-a ediție, era programată iniţial pentru data de 18 septembrie 2023, însă a fost amânată pentru ianuarie 2024 din cauza grevei actorilor și scenariștilor de la Hollywood, de vara trecută.

Ceremonia va fi transmisă în direct de televiziunea americană Fox de la Peacock Theatre din Los Angeles, luni seară, 15 ianuarie, de la ora 20:00 ET (marți, 16 ianuarie – 03.00, ora României). Gazda evenimentului vor fi actorul și comediantul Anthony Anderson, în vârstă de 53 de ani.

Trei seriale conduc lista nominalizărilor

În topul nominalizărilor la cea de-a 75-a ediţie a premiilor Emmy conduce ultimul sezon al serialului „Succesiunea” cu 27 de nominalizări. Serialul dramatic, ce urmărește familia Roy care deține compania Waystar RoyCo, a primit, între altele, o nominalizare pentru Cel mai bun serial dramatic și trei nominalizări pentru Cel mai bun actor principal într-un serial dramatic (Brian Cox, Kieran Culkin și Jeremy Strong).

Serialul este urmat de „The Last Of Us”, un serial de televiziune postapocaliptic adaptat după un joc video popular, care a fost nominalizat la 24 de categorii de premii, inclusiv pentru Cea mai bună actriță într-un serial dramatic (Bella Ramsey) și Cel mai bun actor într-un serial dramatic (Pedro Pascal).

Serialul a primit deja mai multe premii la Creative Arts Emmy de săptămâna trecută, actorii Nick Offerman și Storm Reid fiind recunoscuți pentru rolurile lor într-o serie dramatică.

Pe locul trei se află „The White Lotus”, cu 23 de nominalizări la Emmy. Serialul, o comedie-dramă neagră, a câștigat deja premiile pentru Casting remarcabil pentru un serial dramatic și pentru Compoziție muzicală remarcabilă pentru un serial (partitură dramatică originală) la Emmy-urile Creative Arts de săptămâna trecută.

Alte seriale care au primit nominalizări includ serialul Netflix „Wednesday”, cu Jenna Ortega în rolul principal, interpretând-o pe fiica adolescentă a Familiei Addams, și The Marvelous Mrs. Maisel, apreciată de critici de la Amazon.

Lista completă a nominalizărilor

Cel mai bun serial dramatic: „Andor”, „Better Call Saul”, „The Crown”, „House of the Dragon”, „The Last of Us”, „Succession”, „The White Lotus”, „Yellowjackets”.

Cel mai bun serial comedie: „Abbott Elementary”, „Barry”, „The Bear”, „Jury: Duty”, „The Marvelous Mrs. Maisel”, „Only Murders in the Building”, „ed Lasso”, „Wednesday”.

Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Jeff Bridges – „The Old Man”, Brian Cox – „Succession”, Kieran Culkin – „Succession”, Bob Odenkirk – „Better Call Saul”, Pedro Pascal – „The Last of Us”, Jeremy Strong – „Succession”

Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic: Sharon Horgan – „Bad Sisters”, Melanie Lynskey – „Yellowjackets”, Elisabeth Moss – „The Handmaid’s Tale”, Bella Ramsey – „The Last of Us”, Keri Russell – „The Diplomat”, Sarah Snook – „Succession”.

Cel mai bun actor într-un serial comedie: Bill Hader – „Barry”, Jason Segel – „Shrinking”, Martin Short – „Only Murders In The Building”, Jason Sudeikis – „Ted Lasso”, Jeremy Allen White – „The Bear”.

Cea mai bună actriţă într-un serial comedie: Christina Applegate – „Dead To Me”, Rachel Brosnahan – „The Marvelous Mrs. Maisel”, Quinta Brunson – „Abbott Elementary”, Natasha Lyonne – „Poker Face”, Jenna Ortega – „Wednesday”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic: F. Murray Abraham – „The White Lotus”, Nicholas Braun – „Succession”, Michael Imperioli – „The White Lotus”, Theo James – „The White Lotus”, Matthew Macfadyen -„Succession”, Alan Ruck – „Succession”, Will Sharpe – „The White Lotus”, Alexander Skarsgard – „Succession”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramă: Jennifer Coolidge – „The White Lotus”, Elizabeth Debicki – „The Crown”, Meghann Fahy – „The White Lotus”, Sabrina Impacciatore – „The White Lotus”, Aubrey Plaza – „The White Lotus”, Rhea Seehorn – „Better Call Saul”, J. Smith-Cameron – „Succession”, Simona Tabasco – „The White Lotus”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial comedie: Anthony Carrigan – „Barry”, Phil Dunster – „Ted Lasso”, Brett Goldstein – „Ted Lasso”, James Marsden – „Jury: Duty”, Ebon Moss-Bachrach – „The Bear”, Tyler James Williams – „Abbott Elementary”, Henry Winkler – „Barry”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial comedie: Alex Borstein – „The Marvelous Mrs. Maisel”, Ayo Edebiri – „The Bear”, Janelle James – „Abbott Elementary”, Sheryl Lee Ralph – „Abbott Elementary”, Juno Temple – „Ted Lasso”, Hannah Waddingham – „Ted Lasso”, Jessica Williams – „Shrinking”.

Cea mai bună miniserie TV: „Beef”, „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, „Daisy Jones & The Six”, „Fleishman Is in Trouble”, „Star Wars: Obi-Wan Kenobi”.

Cel mai bun actor într-o miniserie: Kumail Nanjiani – „Welcome to Chippendales”, Taron Egerton – „Black Bird”, Evan Peters – „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, Steven Yeun – „Beef”, Michael Shannon – „George & Tammy”, Daniel Radcliffe – „Weird: The Al Yankovic Story”.

Cea mai bună actriţă într-o miniserie: Jessica Chastain – „George & Tammy”, Ali Wong – „Beef”, Lizzy Caplan – „Fleishman Is in Trouble”, Dominique Fishback – „Swarm”, Riley Keough – „Daisy Jones & the Six”, Kathryn Hahn – „Tiny Beautiful Things”.

