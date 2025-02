Gala Grammy 2025 a fost un spectacol impresionant, cu performanțe memorabile și momente emoționante. Artiști precum Charli XCX, Billie Eilish, Sabrina Carpenter și mulți alții au urcat pe scenă pentru a-și prezenta talentul în fața unei audiențe entuziaste.

Nominalizări și câștigători la Premiile Grammy 2025

Beyoncé a condus lista nominalizărilor cu 11 nominalizări, urmată îndeaproape de Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar și Post Malone, fiecare cu câte șapte. Sabrina Carpenter, Chappell Roan și Taylor Swift au primit șase nominalizări fiecare.

CEO-ul Recording Academy, Harvey Mason Jr., a declarat într-un comunicat de presă: „A fost un an incredibil în muzică, iar aceste nominalizări reflectă munca unui corp de vot mai reprezentativ ca niciodată pentru comunitatea muzicală”.

Lady Gaga şi Bruno Mars au câştigat un Grammy pentru „Cea mai bună interpretare pop/ duo grup” cu „Die With a Smile”.

Shakira a câştigat premiul pentru „Cel mai bun album pop latino” cu „Las Mujeres Ya No Lloran”.

Printre câștigătorii serii s-au numărat:

– Albumul Anului: „COWBOY CARTER” – Beyoncé

– Înregistrarea Anului: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

– Cântecul Anului: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

– Cel Mai Bun Artist Nou: Chappell Roan

Seara a inclus performanțe impresionante din partea unor artiști precum Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan și Sabrina Carpenter. Un moment special a fost dedicat unui tribut pentru Los Angeles, în contextul incendiilor în curs, cu participarea unor artiști precum Brad Paisley, Brittany Howard și Chris Martin. De asemenea, a avut loc un tribut emoționant pentru regretatul Quincy Jones, cu participarea unor artiști de renume precum Cynthia Erivo, Herbie Hancock și Stevie Wonder.

Lista completă a câștigătorilor

Albumul anului: „Cowboy Carter” – Beyoncé

Cântecul anului: „Not Like Us” – compozitor Kendrick Lamar

Înregistrarea anului: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun album pop/ latino: „Las Mujeres Ya No Lloran”, Shakira

Compozitorul anului (non-clasic): Amy Allen

Producătorul anului (non-clasic): Daniel Nigro

Cea mai bună performanţă pop solo: „Espresso” – Sabrina Carpenter

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic: „Neverender” – Justice & Tame Impala

Cea mai bună înregistrare pop/ dance: „Von dutch” – Charli xcx

Cel mai bun album dance/ electronic: „BRAT” – Charli xcx

Cel mai bun artist nou: Chappell Roan

Cea mai bună interpretare pop/ duo grup: „Die With a Smile”, Lady Gaga & Bruno Mars

Cel mai bun album pop vocal: “Short n Sweet”, Sabrina Carpenter

Cel mai bun album pop tradiţional: „Visions” – Norah Jones

Cel mai bun videoclip: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cel mai bun cântec R&B: „Saturn” – Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Cel mai bun album R&B: „11:11 (Deluxe)” – Chris Brown

Cea mai bună interpretare R&B: „Made For Me (Live On BET)” – Muni Long

Cel mai bun cântec rap: „Not Like Us” – Kendrick Lamar, compozitor

Cel mai bun album rap: „Alligator Bites Never Heal” – Doechii

Cea mai bună interpretare rap: „Not Like Us” – Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare rock: „Now and Then” – The Beatles

Cea mai bună interpretare metal: „Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Cel mai bun album rock: „Hackney Diamonds” – The Rolling Stones

Cel mai bun cântec rock: „Broken Man” – Annie Clark, compozitor (St. Vincent)

Cel mai bun album alternativ: „All Born Screaming” – St. Vincent

Cea mai bună interpretare alternativ: „Flea” – St. Vincent

Cel mai bun album folk: „Woodland” – Gillian Welch & David Rawlings

Cel mai bun album country: „Cowboy Carter” – Beyoncé

Cel mai bun cântec country: „The Architect” – Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

Cea mai bună interpretare solo country: “It Takes A Woman” – Chris Stapleton

Cea mai bună interpretare country duo/ grup: Beyonce, „Il Most Wanted” cu Miley Cyrus

Cel mai bun album jazz vocal: „A Joyful Holiday” – Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental: „Remembrance” – Chick Corea & Béla Fleck

Cel mai bun album blues tradiţional: „Swingin Live at The Church in Tulsa” – The Taj Mahal Sextet

Cel mai bun album reggae: „Bob Marley: One Love” – Music Inspired By The Film (Deluxe) – (Various Artists)

Cel mai bun album gospel: „More Than This” – CeCe Winans

Cea mai bună muzică de film: „American Symphony” – Jon Batiste, Matthew Heineman, regizor video; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, producători video

