„Am venit la mama, am fost la masă împreună și stăm de vorbă. Am găsit-o în formă, era la ședința de kinetoterapie. Are parte de toate îngrijirile aici și sper să reușim să meargă cât mai ușor cu ajutorul terapiei de recuperare”, a scris Oana Roman despre Mioara Roman, care acum e în scaunul cu rotile.

„Mama e bine, dar eu plec de aici zilnic cu sufletul greu pentru că mi-aș dori să pot face o minune și să dau timpul înapoi. Știu că aici ea are singura șansă să mai poată merge făcând recuperare”, a mai spus vedeta despre starea de sănătate a mamei sale.

Ulterior, mama și fiica s-au răsfățat împreună. „Între timp, mama s-a coafat și au și machiat-o un pic”, a mai transmis Oana Roman, care și-a pozat mama aranjată.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege.

A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

