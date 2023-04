14 ediții de preselecții, sute de concurenți care au urcat pe cea mai mare scenă a talentului pentru a demonstra ceea ce pot și a primi DA-uri care au transformat visurile în realitate… Pentru 24 dintre ei încep emoțiile etapelor live. În această seară, 12 dintre aceștia își vor da testul în fața celor de acasă, în prima semifinală live a sezonului.

Dintre cei 12, doar 5 se vor califica direct în marea finală de pe 12 mai. Acestora li se vor alătura alți 5 săptămâna viitoare, dar și un alt concurent care va primi wild card de la cei patru jurați la finalul celei de-a doua semifinale. Astfel, 11 curajoși vor da lupta pentru premiul cel mare, de 120.000 de euro într-un show de neratat.

În această seară, românii își pot vota favoriții prin SMS la numărul 1444 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), după START VOT, folosind codurile care vor fi afișate pe ecran în timpul emisiunii. Sms-urile pot fi trimise doar pe teritoriul României, acest serviciu nu este disponibil în afara țării. Totodată, telespectatorii vor putea vota și online pe romaniiautalent.protv.ro.

Se anunță a fi o seară de neuitat, începând cu ora 20:30, live pe PRO TV! Curajoșii serii sunt: Albert Gugulan, Amira Olosutean, Andrei Gîrjob, Bad Salsa, Bianca Avram, Florin Zgăvârdici, Gabriel Mardale, Monique Family, Oleg Spînu, Rareș Prisacaru, Sânziana Iani și Mihai Adrian și Teodora Vasilichi.

Un moment special va fi oferit de Darius Mabda, câștigătorul sezonului trecut, dar și cel care anul acesta a reprezentat România la Americas got talent: All stars. Înainte să revină pe scena care l-a făcut cunoscut, acesta a spus: „Emoție și totuși o reală bucurie. Acestea sunt cele două sentimente pe care le-am avut când am pășit încă o dată în studiouri pentru repetiții. Abia aștept seara semifinalei pentru a fi iar aproape de jurați, prezentatori și toți cei de acasă”.

Cum își doresc primii semifinaliști de la Românii au talent să rămână în memoria telespectatorilor

Primii semifinaliști de la Românii au talent ne-au povestit, în exclusivitate, cum își doresc să rămână în memoria telespectatorilor.

Monique Family (41 de membri) – a răspuns antrenoarea, Monica ☺ – „Familie, în primul rând! Suntem foarte uniți, oriunde ne ducem suntem aplaudați pentru că stăm așa uniți unii de alții, ne susținem. Unitatea ne caracterizează.”

Bianca Avram (a primit Golden Buzz în preselecții, dansatoare) – „Îmi doresc ca oamenii să rețină faptul că ceea ce fac, fac cu tot dragul.”

Sânziana Iani și Mihai Adrian (dansatori, în preselecții au impresionat cu o poveste despre război, în pași de dans) – „Ne-ar plăca ca oamenii să știe că noi suntem talentați, am muncit mult la momentul acesta și că ne dorim să ajungem în finală.”

Teodora Vasilichi (cântăreață de muzică clasică, stabilită în Germania/Franța, care a învățat singură să cânte) – „Mi-aș dori ca oamenii să știe că sunt o cântăreață autodidactă care prin multă credință și prin mult exercițiu, practică, a reușit să-și îndeplinească visul de a cânta pe o mare scenă, asta după ce o viață întreagă mi s-a reproșat că sunt prea visătoare, emotivă, idealistă, așadar visurile mele sunt prea mari pentru a fi realizate. Nu cred că s-a dedus din prima etapă că eu nu am studiat niciodată muzica ca o profesionistă.”

Rareș Prisacariu (puștiul care a impresionat toată țara cu abilitatea de a recita, a luat Golden Buzz) – „Vreau ca toată lumea să știe drept băiatul care a interpretat monologuri.”

Andrei Gîrjob (magician) – „Vreau ca telespectatorii să știe că sunt absolut recunoscător că pot să trăiesc cu un pachet de cărți – este exact ceea ce-mi doresc. Idealul meu în viață este ca atunci când lumea vede un pachet de cărți să se gândească la mine. Oriunde sunt, toată lumea pe care o cunosc și ce locuri văd se datorează unui pachet de cărți și unui vis.”

Gabriel Mardale (cântăreț, a interpretat o piesă de Celine Dion în preselecții și a fost foarte bun) – „Mi-ar plăcea ca lumea să mă știe ca un băiat modest care muncește destul de mult și care iubește muzica.”

Albert Gugulan (pianist) – „Aș dori să știe că am venit aici, în primul rând, să arăt tuturor ceea ce pot. Să știe că eu muncesc foarte mult, de la vârsta de 5 ani, pot spune că n-am avut copilărie. Am fost la foarte multe concursuri naționale și internaționale unde am primit foarte multe premii, medalii, trofee de excelență și sper să dau tot ceea ce am mai bun.”

Bad Salsa (din India, au primit Golden Buzz în preselecții) – „Este o bucurie imensă să primim atât de multe aprecieri în România și vrem să le oferim un nou moment de neuitat.”

Amira Olosutean (doar 7 anișori, dansează incredibil și a luat Golden Buzz) – „Aș vrea ca oamenii să știe despre mine că dansez de foarte mică, tati m-a inspirat, cu el am mers pentru prima dată la dansuri.”

Florin Zgăvârdici (cel mai în vârstă calificat în semifinale, 90 de ani) – „Scena este viața mea, trăiesc pentru aplauze și bucuria telespectatorilor. Asta îmi doresc, ca ei să se bucure de ceea ce eu ofer.”

Oleg Spînu (cunoscut de pe Tik Tok) – „Aș vrea ca oamenii să știe că sunt un băiat bravo și că doresc foarte mult să intru în inimile oamenilor. Aveam 100K de abonați pe Tik Tok, postam din viața de zi cu zi: unde merg, unde cânt, diferite emoții. Acolo am devenit viral pentru o melodie: „Când mă sună fata mea” – mai mulți au văzut români.”

