Primele declarații făcute de soția lui Cătălin Moroșanu, după accidentarea acestuia, de la „Survivor România”

„Avea la genunchi o poveste mai veche, care-l mai supără din când în când. Dacă a recidivat, atunci e o problemă destul de serioasă. După cum îl ştiu, însă, nu se va da bătut cu una, cu două. Însă, recunosc, sunt uşor îngrijorată în aceste zile!

Pentru mine contează să vină acasă întreg. Cât mai repede. Să câştige cine o vrea, dar Cătălin al meu să revină mândru de el, bucuros de participare şi de eforturile depuse!”, a declarat Georgiana Moroșanu pentru playtech.ro.

„Cel mai supărător lucru este faptul că nu putem vorbi. Nu avem cum să luăm legătura. Și, știți ce? Nimeni nu mă crede când le spun că nu am mai vorbit de atâta vreme cu el.

Mă mai întreabă colegii de muncă sau chiar pacienții, dintre cei care știu ce relație am cu Cătălin, mai ales, când am vorbit cu el ultima dată. Când le spun că nu am mai vorbit de la finele anului trecut, se uită tare neîncrezători la mine”, a mai adăugat soția faimosului.

