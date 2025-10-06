După ce ani la rând a prezentat emisiunile „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, Gina Pistol s-a mutat la PRO TV, alături de Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, acolo unde toți fac parte acum din echipa „MasterChef”.

În această toamnă, show-ul culinar a revenit la PRO TV cu un nou sezon, iar cu această ocazie Gina Pistol a vorbit și despre un alt proiect al ei, la care lucrează în secret și care are legătură cu soțul ei, Smiley, pe numele lui real Andrei Tiberiu Maria.

„Am un proiect de care trebuie să mă ocup 100%. Dar trebuie să discut și cu bărbatul meu, să vedem când mă apuc de el. Are legătură cu Andrei, noi ca familie, da. Nu cu «sticla». E alt proiect. O să vă povestesc că e și acolo… Mi-au spus foarte multe persoane: «Nu știi în ce te bagi»! E, asta e, vreau să încerc. O să fie online, o să vedeți voi, o să fie distractiv. Sper să mă țină nervii”, a spus Gina Pistol pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

În cadrul interviului, prezentatoarea de la „MasterChef” a fost întrebată și dacă are în plan să-și amenajeze acasă o sală de fitness, însă răspunsul ei a fost unul negativ.

„Să știi că nu, pentru că nu vreau să cad în capcana asta, atunci când amenajezi acasă n-ai chef. Ba sună curierul care e la ușă, ba copilul vrea ceva de la tine și nu faci atât de intens sau nu-ți duci ora la sfârșit așa cum o duci la sală… Dar încerc să ajung măcar de trei ori pe săptămână la sală. Și nu doar ca să arăt bine, cât îmi face bine la cap mișcarea, îmi face bine psihic”, a încheiat Gina Pistol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE