Regizat de Toma Enache, filmul prezintă povestea unui tânăr compozitor, Tase Caraman, care ajunge la „reeducare” în închisoarea Piteşti.



„Să vorbești despre fenomenul Pitești nu e uşor, dar să produci un film pe această temă este chiar complicat, întrebați-l pe Toma Enache. Cât despre întruchiparea unor personaje care puteau fi reale, ce să mai zic? Vă invit pe voi să ne dați note. Ne vedem la cinema?”, a fost mesajul postat de Kira în această dimineață pe pagina personală de Instagram.

Despre experiența ei ca actriță principală în acest film, Kira povestește: „Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”.

Lansarea filmului va avea loc la București, la Cinema PRO, pe 1 octombrie.

Kira Hagi, 24 de ani, a urmat cursurile facultății de Teatru și Film New York din Las Vegas, una dintre cele mai bune școli de practică în producția de film. A mai jucat în scurt-metrajele „București, te iubesc” (2014) și „Fragile” (2017).

