De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Lavinia, arăți extraordinar după naștere. Cum ți-ai recăpătat formele?

Lavinia Pîrva: Îmi faceți complimente, mă faceți să mă simt foarte bine! Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant, pentru că atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari. Mai am nevoie să dau jos 2-3 kilograme.

-Cum arată viața cu Alexandru, cum sunteți în noua formulă de 3?

-Superbă! E minunat! Este cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, este un sentiment pe care nici nu știu și nici nu pot să-l descriu în cuvinte.

-Cum au fost acomodarea cu bebelușul, primele nopți, alăptatul?

-Prima și prima dată când am ajuns acasă, evident că am fost un pic stresată, dar am avut-o alături de mine pe mama mea, care m-a echilibrat, așa. Am un copil bun, nu mi-a dat multă bătaie de cap.

– Care a fost cea mai mare panică pe care ai tras-o cu Alexandru?

-Panică ai în fiecare secundă, îi dă un dințișor și ai senzația că cine știe ce se întâmplă, strănută o dată… Eu, cumva, am un echilibru, cumva în sinea mea, în interiorul meu, simt că totul e bine și că e sub control. Încerc să nu fiu o mamă foarte panicată.

-Cât de mult se implică Ștefan în creșterea micuțului?

-Este trup și suflet pentru cel mic, mi se pare un tată foarte cool, ei doi au o chimie extraordinară.

-Te ajută cineva la creșterea lui Alexandru? Mă refer la mama ta, la mama-soacră…

-Sigur că este mama-soacră aici, dar mama a venit de la Timișoara și a stat o perioadă destul de lungă alături de mine, dar mi-am dorit foarte tare să fiu eu sută la sută acolo. Consider că e foarte important, mai ales în prima parte a vieții, ca mama să fie alături de copilul ei.

– Cum îl alinți pe Alexandru?

– O, Doamne! În fel și chip, în toate felurile posibile și imposibile! O superbitate! Cred că fiecare mamă își vede copilul la fel, de aceea spun că, dacă intrăm în subiectul acesta, s-ar putea să devin o mamă nesuferită, care vorbește numai de copilul ei, așa că mă abțin!

– Ați început diversificarea?

– Da, și bebe este foarte mâncăcios, ceea ce mă bucură foarte mult. Bineînțeles că l-am alăptat, le-am făcut pe foarte, am fost așa ca la carte și sunt mândră de mine.

-În viața unei proaspete mămici, un mare pericol este depresia postnatală. Tu cum ai combătut-o?

-Să știi că m-am gândit la asta foarte mult înainte să nasc și mi-a fost teamă să nu trec prin asta. Dar îți dau cuvântul că nu am avut nici un fel de problemă și sunt convinsă că lucrurile astea se datorează fiului meu, care este o minune și o veselie. Eu nu am cum să fac depresie cu un copil atât de vesel acasă. Adevărul este că i-am indus treaba asta, pentru că eu, când eram însărcinată, râdeam foarte mult. Așa că la noi acasă este în permanență o distracție.

-Îi cânți?

-Sigur că da, și eu, și tati, și toată lumea. Și el cântă foarte mult, crede-mă! Ne face capul calendar.

-Deci, filonul artistic există?

-Eu cred că da, cred că în zona aceea se îndreaptă. Doamne ajută!

-Ți-ai reluat concertele?

-Da, am început un proiect nou, foarte frumos, la care lucrez și în curând veți vedea despre ce e vorba. Lansez un proiect nou, o altfel de muzică.

Ștefan Bănică, tată pentru a treia oară: “Încerc să nu mai pierd lucruri importante, indiferent câtă treabă am!”

Urmăriți aici declarațiile lui Ștefan Bănică:

În urmă cu 6 luni, Ștefan Bănică a devenit pentru a treia oară tată. Artistul mai are un băiat, Radu Ștefan, din relația cu Camelia, și o fetiță, pe Violeta, din căsătoria cu Andreea Marin. Artist, actor și proaspăt tătic, el își împarte timpul între familie și atribuțiile profesionale: “Asta a fost toată viața mea: un slalom permanent, dar ceea ce se întâmplă cu Alexandru, cu cel mic, este că conștientizez fiecare moment pe care pot să-l petrecem împreună și îi dau valoare. Asta e cel mai important. Și asta vine, evident, în urma experienței cu ceilalți doi copii și atunci încerc să nu mai pierd lucruri importante, indiferent câtă treabă am. Eu sunt acolo când trebuie să fiu și asta e cel mai important”, a declarat Ștefan Bănică pentru Libertatea.

Pregătește concertele de Crăciun

Artistul tocmai a încheiat un turneu național, dar nu își permite să ia o pauză: “Acum ne concentrăm numai pe Crăciun, mai ales că anul acesta sunt 18 ani. Concertul de Crăciun devine un adolescent, cu drept de vot, cu responsabilitate, cu dreptul de a alege, cu dreptul de a petrece majoratul. Important este că, după atâția ani, în continuare la concertele de Crăciun vin toate generațiile și asta este pentru mine cel mai frumos cadou pe care îl pot primi pentru tot ceea ce fac”, ne-a spus Ștefan Bănică.

Foto: Sorin CioponeaVideo: George Capoianu

