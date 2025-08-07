Chiar dacă părea că se simte în largul ei pe insulă și că se bucură la maximum de fiecare interacțiune cu concurenții, primele zile au fost extrem de dificile pentru ispită. Cel puțin asta ne-a declarat ea la scurt timp după revenirea în țară. „Pot să spun că a fost groaznic fără telefon mobil. Am realizat pe insulă că cea mai mare dependență a mea este telefonul. Social media de fapt. Pe insulă am avut un telefon doar pentru poze. Nu puteam să-l folosim în alt scop că eram ca la Big Brother, toate camerele erau pe noi, nu puteam face nimic”, a povestit Mihaela Mincu pentru Libertatea, completând că „s-a lipit” de singurul gadget de pe insulă pentru a-și mai ridica moralul. „Pot să spun că am avut sevraj la detoxul ăsta. A fost ceva… Am ținut tableta de pe care puneam muzică doar la mine, doar ca să simt un gadget în mână”.

A primit telefonul abia în momentul în care a trebuit să ia legătura cu familia

Pe toată perioada filmărilor atât concurenții, cât și ispitele nu au acces la telefoanele mobile, primind aparatele abia la finalul testului. „Telefoanele ni s-au luat brusc, au venit cu o cutie și ne-au zis să le predăm. Aia a fost tot. Nu am mai apucat să spun nici «pa», nici «la revedere» telefonului meu. Când l-am primit înapoi am zis că l-am văzut pe Dumnezeu. E foarte grea ruperea de realitate pentru că singurul acces este la YouTube, nu ai televizor, nu știi cât e timpul, nu știi în ce zi ești. E o perioadă de acomodare. După câteva zile te acomodai și nici nu mai conta în ce zi ești”, ne-a declarat ispita Mihaela, care ne-a spus că a compensat prin ore întregi pe plajă, la piscină sau la plimbări. „Eu am stat cel mai mult în apă. Am fost rățușca insulei. Shopping am putut să facem la finalul emisiunii și pe la date-uri. Am primit și cadouri”.

Ispita Mihaela Mincu ar vrea să îi ia locul lui Radu Vâlcan

Mihaela Mincu a încheiat prima filmările de aceea ar accepta să participe și într-un alt sezon „Insula Iubirii”. Nu vrea să facă o meserie din rolul de ispită, ci vede această apariție ca o rampă de lansare. Se vede în rol de prezentatoare, de ce nu în locului lui Radu Vâlcan, dar și la alt gen de emisiune de divertisment „Mama nici nu a știut despre ce este vorba în principiu, dar m-a susținut și mă susține în tot ce fac. Mi-ar plăcea să rămân în această industrie, să fac orice ține de camere și de microfon. Divertismentul mă prinde cel mai bine. La un alt reality show aș mai încerca, dar ca și prezentator. Nu mă văd la „Asia Express”. Nu prea sun fan natură, fan suferință. Thailanda a fost altceva, a fost soare, a fost piscină, a fost distracție. Din ce am văzut la „Asia Express” este cu efort fizic, implică alte chestii, deci nu”, a mai declarat ispita pentru Libertatea.

Alte știri

Monden

