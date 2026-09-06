Apariția Gabriellei a stârnit imediat un val de reacții. Prințul Marco a mărturisit că o știe foarte bine pe sora acesteia, care este stabilită în Italia. Gabriella a confirmat că sora ei locuiește la Roma.

Prințul Marco: „Ea era o ispită pe care o plăceam”

Concurentul a admis deschis că o admiră pe brunetă încă de pe vremea când urmărea emisiunea din Spania, iar această coincidență l-a pus serios pe gânduri în privința reacției partenerei sale de viață.

„Am recunoscut-o, plus că o cunosc pe sora ei. De la Roma (n.r. de unde o cunoaște). E prietenă cu mine, cu Bianca, e o fată de treabă. Pe ea o cunosc din emisiune (n.r. de la Insula iubirii Spania). Când a ajuns Gabriella, mi-am dat seama că acest sezon va fi unul cu flăcări în ceea ce privește reacțiile pe care le va avea Bianca. Ea știe că atunci când ne uitam la acest sezon, ea era o ispită pe care o plăceam”, a declarat Prințul Marco în cadrul emisiunii.

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Prințul Marco și Bianca își testează relația la Insula Iubirii

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au decis să își pună povestea de dragoste la încercare tocmai din cauza problemelor ivite pe fondul geloziei. Cei doi sunt împreună de aproape zece ani și au marcat trei ani de căsnicie, însă nesiguranța șatenei a rămas o constantă în viața lor de zi cu zi.

Dorința de a-și testa limitele nu este o premieră pentru cei doi parteneri. Cuplul a participat la casting și anul trecut, pentru sezonul 9 al emisiunii, însă Bianca recunoaște că în prezent nivelul ei de gelozie este mult mai ridicat decât în trecut. De cealaltă parte, Prințul Marco susține că a venit în Thailanda cu intenția fermă de a-i demonstra soției sale că nu are niciun motiv real de îngrijorare și că îi poate fi complet fidel, chiar și în prezența unei ispite pe care o admira din fața micului ecran.

Cine este ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026

Gabriella Barbu este o româncă stabilită în Spania, care a reușit să devină cunoscută la „La Isla de las Tentaciones”, ediția din Spania a celebrului show difuzat în România de Antena 1. Bruneta și-a creat renumele de „Ispita lui Montoya”, după ce a fost protagonista unor scene fierbinți cu Jose Carlos Montoya, pentru că acesta a fost trădat de iubită în cel de-al 8-lea sezon.

Născută în România, dar mutată în Murcia (Spania), Gabriella Barbu are 28 de ani și este Scorpion. Ea fost ispită și în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii Spania, acolo unde a început o relație cu Alex Girona. Pe lângă cele două sezoane ale show-ului „La Isla de las Tentaciones”, Gabriella Barbu a mai participat într-o altă emisiune din Spania: „Los vecinos de la casa de al lado”. De-a lungul ultimilor ani, românca stabilită în Murcia și-a făcut mai multe schimbări, iar acum ea este brunetă, după ce în trecut era blondă.





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