Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent

Relația dintre prințul Harry și Meghan Markle trece prin momente tensionate, până la punctul în care căsnicia lor este pusă pe linia de plutire. Surse apropiate cuplului susțin că disputele dintre cei doi sunt „profund emoționale” și „amenință să-i destrame – atât geografic, cât și emoțional”.

Recent, securitatea lui Harry în Marea Britanie urmează să fie reinstalată, după o lungă bătălie legală. Această mișcare ar putea facilita relocarea familiei înapoi în țara natală a prințului, însă Meghan nu privește favorabil această idee. „Tensiunea dintre ei nu este cauzată de lipsa afecțiunii sau a angajamentului”, a declarat un apropiat pentru Radar Online.

În luna mai, Harry și-a exprimat dorința de a se împăca cu tatăl său, afectat de cancer, ceea ce l-a motivat să viziteze mai des Marea Britanie. „Este vorba despre două anxietăți foarte diferite, care îi trag în direcții opuse. Harry devine tot mai fixat pe ideea de a fi mai des în Marea Britanie, conștient de starea de sănătate a tatălui său și simțind că oportunitățile pentru reconciliere se risipesc. În mintea lui, anul care vine poartă un adevărat sentiment de urgență și consecințe. El și Meghan sunt afectați în multe feluri, iar această dorință de a reveni în Marea Britanie îi poate chiar destrăma”, explică sursa.

De ce nu ar vrea Meghan Markle să se întoarcă în Marea Britanie

Pentru Meghan însă, ideea întoarcerii în Marea Britanie aduce amintiri dureroase. „Pentru ea, UK este legată de unele dintre cele mai stresante și dificile perioade din viața ei. Ideea de a reveni reaprinde amintiri de control excesiv și presiune emoțională, iar ea este profund reticentă să fie atrasă din nou în acel mediu”, a mai spus sursa.

Actualizarea securității lui Harry deschide posibilitatea stabilirii familiei în Marea Britanie. „Dorul lui de acasă a crescut pe măsură ce se uită înapoi la anii petrecuți departe de tatăl său. Există un regret profund pentru timpul pierdut și pentru conversațiile ratate, iar el vede petrecerea a mai mult timp în UK ca o modalitate de a repara această distanță emoțională. În mintea lui, întoarcerea nu este doar practică, ci și o șansă de a vindeca răni vechi înainte să fie prea târziu”, a explicat o sursă de la palat.

În ceea ce privește creșterea copiilor, Meghan și Harry au perspective diferite, ceea ce amplifică tensiunea. „Instinctul ei este să-i protejeze pe ea și pe copii de experiențe care ar putea redeschide capitole dureroase. Harry, pe de altă parte, simte că copiii trebuie să înțeleagă rădăcinile lor și să aibă o relație reală cu bunicul lor. Reticența lui Meghan vine din teama de ce ar presupune întoarcerea în Marea Britanie pentru ea personal și din impactul emoțional pe care l-ar putea avea”, explică sursa.

Ce spune Meghan Markle despre relația cu prințul Harry

Dacă niciunul dintre ei nu va fi dispus sau capabil să facă compromisuri, există îngrijorarea că această problemă nerezolvată ar putea deveni punctul de rupere al relației, ceea ce ar putea duce chiar la depunerea cererii de divorț în acest an.

Cu toate acestea, Meghan continuă să vorbească despre dragostea ei pentru Harry. Într-un interviu recent pentru Harpers Bazaar, ea a spus că Harry o iubește „cu totul și complet” și că el vede aspecte pe care alții nu le observă. „Nimeni în lume nu mă iubește mai mult decât el, așa că știu că mereu va avea grijă de mine. Cu Harry, ai pe cineva cu o uimire și jucăușenie copilărească. Am fost atrasă de asta, și el a scos asta din mine. Aceasta se reflectă în fiecare aspect al vieții noastre. Chiar și în afaceri, vreau să ne jucăm, să explorăm, să fim creativi și să ne distrăm”, a declarat Meghan.