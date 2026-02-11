Majoritatea confiscărilor au legătură cu China: „Peste 90 % din moneda falsă confiscată avea legătură cu transporturi provenite din China, ceea ce evidențiază o sursă importantă de bani falși care intră în Europa.”

Polițiștii din România au avut un rol important, ei au găsit peste 4,8 milioane de bancnote euro cu design modificat și au destructurat un depozit care conținea bancnote contrafăcute expediate din China.

„Numai autoritățile române au interceptat peste 4,8 milioane de bancnote euro cu design modificat și au demontat un depozit care deținea peste 223.000 de bancnote contrafăcute expediate din China.”, precizează Europol.

În plus, trei confiscări separate în Portugalia, Regatul Unit și Statele Unite au descoperit peste 220.000 de bancnote contrafăcute în euro, lire sterline și dolari americani. Toate transporturile au fost urmărite până în China.

În timpul fazei operaționale de șase luni, între iunie și noiembrie 2025, autoritățile au confiscat 379 de colete care conțineau bani falși, declanșând 70 de noi anchete privind rețelele criminale.

În total, au fost interceptate peste 7 milioane de articole contrafăcute, printre care:

4,8 milioane de bancnote și monede în euro

2,3 milioane de articole în dolari americani

23.302 articole în lire sterline britanice

4.800 articole în franci elvețieni

La operațiune au participat autorități din Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite. Europol și OLAF au sprijinit acțiunea prin facilitarea schimbului de informații și perfecționarea indicatorilor de risc.

„Europol colaborează, de asemenea, cu Banca Centrală Europeană, sub coordonarea Comisiei Europene, pentru a consolida cooperarea cu autoritățile chineze în vederea combaterii falsificării de monedă la sursă.”, se mai precizează în comunicatul de presă.

