Primul pod construit între România și Republica Moldova în ultimii 60 de ani

CNAIR și DRDP Iași au publicat vineri, 17 iulie, imagini video de pe șantierul noului pod peste râul Prut, supranumit simbolic și „Podul de Flori”. Acesta se construiește exact la granița dintre România și Republica Moldova, în zona Ungheni (județul Iași) – Zagarancea, care va deveni un punct strategic de trecere a frontierei. Este primul pod construit între România și Republica Moldova în ultimii 60 de ani.

„Pe malul românesc, se lucrează la sudura elementelor de tablier metalic, în vreme ce pe malul moldovenesc continuă transportul tablierului metalic și elementelor de eșafodaj necesare montării”, a transmis vineri DRDP Iași. În paralel, se lucrează și la amenajarea platformelor de lucru și a drumurilor de acces.

În total, pe cele două căi ale podului în regim de autostradă vor fi montate 44 de elemente de tablier metalic.

„Lungimea totală a tablierului metalic rezultat va fi de 242 de metri, iar lungimea totală a podului prevăzută prin proiect va fi de 261,20 metri. Pe fiecare sens, podul este prevăzut cu o parte carosabilă în lățime de 8,00 m și trotuar cu lățimea de 2,05 m, protejat cu parapet metalic de siguranță”, potrivit sursei citate.

Se va circula pe drumuri provizorii

Lucrările de la Ungheni au început oficial la data de 26 aprilie 2025, ansamblul de poduri rutiere fiind parte integrantă a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni. Proiectul, realizat de Ness Project Europe, are o valoare de 151,68 milioane de lei, fără TVA (fonduri europene), și prevede o durată de execuție de 18 luni.

Odată finalizată lucrarea, accesul la pod va fi făcut prin intermediul unor drumuri provizorii atât în România, cât și în Republica Moldova. Pe partea românească va fi modernizat un drum județean (249A) preluat de DRDP și care necesită lucrări de modernizare. Acest drum va asigura conectivitatea Iașiului la pod până la construirea autostrăzii A8.

Pe partea moldovenească vor fi modernizați încă 500 de metri de drum până la actuala centură a Ungheniului. Noua legătură rutieră peste Prut va funcționa ca parte din A8, iar drumurile de legătură sunt prinse în contractul pentru construirea segmentului Iași – Ungheni (15,5 km). Acest lot a fost adjudecat la licitație de italienii de la Itinera SPA.

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