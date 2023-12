„Cred în Dumnezeu, dar nu am nicio problemă cu restul care au alte păreri (atei, musulmani, budiști etc.). Soacră-mea, de exemplu, nu crede în Dumnezeu. Dar ne înțelegem bine cât timp nu aducem subiectul religie în discuție.

Cred că oamenii discută prea mult în contradictoriu și de prea puține ori apelează la dialectică. Ne-am împărțit în multe găști care țipă una la alta fără să se și asculte vreo secundă. Încerc să fiu credincios. Încerc să țin post de Paște și de Crăciun și să mă spovedesc.

E interesant să vezi cât de ușor cedezi în fața unei fripturi și a unei sticle de vin. Până la urmă cred că te definește mai mult puterea de a spune din când în când NU, nu mereu DA. Ca să zici DA mereu la toate e simplu, asta oricine o poate face”, a povestit Puya într-un interviu pentru Ciao.ro.

Ce spune Melinda despre al patrulea copil

Melinda și Puya formează un cuplu de 17 ani și au împreună trei fete, pe Melissa, Iuliana și Natalia. Cei doi au făcut echipă și la America Express, reușind să atragă admirația publicului cu felul lor de a fi. Atât Melinda cât și Puya sunt discreti cu viața lor personală, însă acum, bruneta a scoa la iveală amănunte mai puțin știute din familia ei și a artistului. ”Îmi e dor.

Am și mirosul ăla de bebeluș în cap și orice bebeluș văd îmi vine să-l iau în brațe. Îmi plac bebelușii, de aia am și trei copii. Îmi plac copiii în general. Dar vedem. Adică nu am zis nu”, a mai spus fosta concurentă de la „America Express” pentru EGO.ro, în urmă cu ceva timp.

Melinda spune că, în unele momente, simte nevoia de puțină liniște, însă tot în agitația de acasă se simte cel mai bine:

„Mie îmi place așa. La noi în casă mereu ai veselie, mereu e gălăgie, niciodată nu poți să intri și să fie liniște. Câteodată, noi plecăm de acasă ca să găsim un pic de liniște. Mai plecăm în alte părți să fim mai liniștiți”. „Îți crești copiii cum vrei, nu cred că ține cont de vremuri. Dacă se gândea mama așa poate că nu mai existam. Nu pot să fiu egoistă.

Nu zic că alții sunt egoiști, Doamne ferește, dar mie îmi plac copii. Sunt femei care ajung la o anumită vârstă și le este greu să mai facă copii.

Se cunosc foarte bine, știu despre ele prea multe lucruri, le deranjează mult prea mult zgomot, iar un copil are nevoie de mult zgomot, de distracție, de iubire. Depinde de fiecare când își dorește să facă”, a mai completat Melinda pentru EGO.ro, punctând cu zâmbetul pe buze că nu își face prea mari speranțe ca viitorul copil să fie un băiețel: „Dragoș face fete”, mai spune Melinda pentru sursa citată.

