Un cântăreț român a ajuns să colaboreze cu cea mai mare televiziune din America Latină! Legătura lui Radhu cu sora Thaliei și cu producătorii hitului “Despacito”

Radhu, un artist român în vârstă de 34 de ani, a cucerit America Latină cu piesa “Puro Amor”, de pe albumul cu același nume, disponibil deja pe toate platformele digitale.

Artistul își propusese ca în 2020 să-și promoveze albumul, însă pandemia l-a împiedicat s-o facă.

La începutul anului, a călătorit la Buenos Aires, pentru a înregistra următorul videoclip, dar a fost nevoit să se întoarcă repede în România, notează Billboard.

Cine este artistul care a cucerit America Latină?

Radhu

“Când aveam 12 ani, am început să înregistrez melodii pop, iar la 18 ani am întâlnit un șofer columbian care mi-a spus că ar trebui să când cumbia. Am întrebat: «Cumbia? Ce e asta?»”, a declarat Radhu în presa spaniolă.

Când a ascultat o melodie cumbia și-a dat seama că este exact stilul lui, iar în curând, a devenit un popstar în România, pe segmentul latino.

Apoi, a venit momentul în care a descoperit stilul ranchero și a început să-și consolideze cariera adoptând acest stil de muzică mexicană.



În 2016, Radhu a plecat în Mexic, unde a ajuns să colaboreze cu televiziunea Televisa și cu cei mai mari artiști latino de acolo: Laura Zapata (sora Thaliei), Patricia Sodi și alții.

Apoi a plecat în Argentina, unde a colaborat cu producătorii lui Luis Fonsi, cel care a dominat toate topurile cu piesa “Despacito”.

În scurt timp, nu doar cânta, ci își și compunea melodiile!

“Cu fiecare piesă pe care o fac, încerc să transmit un mesaj pozitiv, pentru că, în calitate de artist, am o mare responsabilitate să transmit publicului meu un mesaj bun”, a declarat Radhu.

