Primul sezon Power Couple România, emisiunea prezentată de Dani Oțil, a fost lider de audiență, iar acum alte cupluri sunt pregătite să trăiască una dintre cele mai intense experiențe.

Cel de-al doilea sezon Power Couple România începe pe 13 ianuarie 2025 și va fi difuzat în fiecare zi de luni, marți și miercuri, printre vedetele din show fiind și Radu Bucălae, care participă alături de Alexandra, soția lui.

Convins de soție să participe la emisiune

În cadrul unui interviu pe care ni l-a acordat recent, comediantul a afirmat că soția lui și-a dorit mai mult să participe la Power Couple, însă până la urmă a fost și el convins să accepte provocarea.

„Inițial, Alexandra a vrut mai mult, eu am stat pe gânduri pentru că sunt mai reticent sau mai fricos, când vine vorba de siguranța noastră și de probe, mai ales după ce am văzut anul trecut. Însă, într-o zi, am venit acasă și i-am spus: «Hai să mergem»!

Dacă ar fi să aleg, mai curajoasă e Alexandra și mai descurcăreț eu. Dar depinde de situații. De multe ori poate să fie și invers”, a spus Radu Bucălae în exclusivitate pentru Libertatea.

În mediul online a apărut deja și un clip video în care producătorii de la Power Couple au dezvăluit cum au ales vedetele care să participe în show, iar nouă Radu Bucălae ne-a oferit și câteva detalii despre ce s-a întâmplat în Malta, acolo unde a fost filmată emisiunea de la Antena 1.

Potrivit comediantului care face parte și din echipa de la „Neatza”, experiența de la Power Couple a fost una intensă, dar și puțin traumatizantă.

„Pot să spun că a fost o experiență extrem de intensă, puțin traumatizantă. (râde) Și pot să vă mai spun că, pentru prima dată în viața mea, am avut două secunde în care m-am blocat și sistemul meu de operare mi-a spus: «Eu nu pot să fac așa ceva»! După care mi-am dat două palme mentale și m-am pus pe treabă”, a mai afirmat Radu Bucălae.

