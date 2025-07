La sfârșitul anului trecut s-a aflat că Radu Ille și soția lui, Nina, divorțează după 20 de ani de căsnicie. Ulterior, în iunie, cântărețul de muzică populară și-a găsit puterea să vorbească despre separare, spunând că el nu și-a dorit despărțirea.

„Nu credeam că se va ajunge aici, dar asta e viața, asta e situația. Mergem mai departe, îi mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem bine, copiii sunt sănătoși, să avem putere să mergem mai departe, să fie bine. (…)

Lumea poate să spună ce vrea, presa poate să scrie ce vrea, când vrea. Eu știu ce simt. Mi-am dorit copii, Dumnezeu m-a binecuvântat cu doi copii frumoși. Ninuța rămâne mama copiilor mei, a fost și va fi pentru totdeauna. Niciodată n-o să pot, nici măcar cu gândul, să mă uit urât la ea, să spun ceva urât despre ea. Doamne ferește!”, spunea el pentru Spynews. Ieri, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, prezentatorul a fost curios să afle mai multe de la Radu Ille despre despărțire.

Radu Ille a tăcut în direct la Pro TV

„M-a luat prin surprindere faptul că am văzut că te-ai separat de Ninuța. Am citit povestea asta și cred că și tu ai vorbit despre ea…”, a zis Cătălin Măruță, după care a urmat o pauză de 15 secunde din partea artistului.

Momentul stânjenitor a fost salvat de prezentator. „Dacă nu vrei să vorbești, nimeni nu te forțează, dar știu că ați fost și aici, la emisiune, și m-ați luat prin surprindere”. „Cătălin, mi-am dorit să cânt, să fiu artist, mi-am dorit să am prunci, să am familie. (…) Din partea mea, Dumnezeu a fost bun cu mine. Am făcut ce am știut eu, ce m-a dus mintea, ce m-a îndemnat Dumnezeu și mi-am pus viața în muzică…”, a zis Radu Ille, vizibil emoționat.

„Pruncilor mei, cât și Ninuței mele, de la cel mai simplu covrig până la cele mai…nu le-a lipsit nimic. Iar dragostea mea, dacă mi-ar fi zis careva, că doare o mână, eu le-o dădeam. (…) Mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a binecuvântat cu pruncii. Că altfel nu aș fi azi aici.

Nu sunt nici primul, nici ultimul, cu siguranță românii au probleme mult mai grave. Dacă nu erau pruncii mei, moștenire…Răducu meu 20 de ani, Maria 11. De nu erau muzica mea, pruncii meu, eu nu eram azi aici”, a adăugat cântărețul, căreia i-au și curs lacrimi pe obraz.

De ce a divorțat Radu Ille

În interviul pentru Spynews, întrebat de ce a divorțat de soția sa, Radu Ille a explicat că a fost „calea lui Dumnezeu”. „Eu sunt de părere că asta a fost calea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu m-a ferit de ceva. Iar atunci, în felul meu nonconflictual, cine mă cunoaște bine știe, eu sunt un om cu picioarele pe pământ. Înainte de artist, sunt om. Dar mă întrista și pe mine când vedeam situații urâte între partenerii care divorțau.

N-am să fac așa ceva. Nu am de ce să fac așa ceva. Mă rog pentru sănătatea mea, pentru sănătatea pruncilor, pentru sănătatea mamei mele, sunt rudele mele de sânge, iar următoarea rugăciune e pentru sănătatea mamei copiilor mei. Îmi dau lacrimile când vorbesc despre treaba asta. E mama copiilor mei. O spun cu sufletul plin de bucurie: mama e mamă. Dumnezeu a decis asta. Nu eu am decis asta”, a mai spus Radu Ille.

Și a continuat: „Sunt un om cu picioarele pe pământ. Am trecut prin multe situații, la fel ca mulți alții. Fiecare cu viața lui. Am stat și m-am gândit și am zis că prea bine sunt toate puse la punct ca eu să mă pun împotriva cuiva sau la ceva. (…)

Cum noi am făcut ceasul rotiță cu rotiță, așa nimic nu merge fără un rost. M-am gândit la situația mea: are un rost. E adevărat că nu mi-a fost ușor. Slavă Domnului că vorbim. Eu iubesc foarte mult viața. Simt că fac parte din natură când ies în natură. Iubesc iarba verde, iubesc cerul, iubesc lumea. Iar pruncii mei: Răducu al meu e un ochi, Eli Maria e celălalt ochi, iar Nina e sufletul.

Adică ei fără mamă… Orice s-ar întâmpla între oricine, eu când văd cazuri, cum pot să zică ceva urât de mama copiilor? Dumnezeu m-a ajutat să trec prin asta. Băiatul meu are 20 de ani, am avut cu cine să discut. Fetița are 11 ani.”