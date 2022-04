A vândut casa din București și și-a dat toți banii pe care îi strânsese din televiziune pentru a-și salva viața. Radu Pietreanu a fost diagnosticat o boală gravă și a fost operat în Turcia în urmă cu mai mult timp. El nu a vorbit prea des despre acest subiect, însă mărturisește că și-a învățat lecția, iar acum apreciază fiecare clipă din viața lui.

„De la Azuga până în București fac la fel cum fac din București până în București. E a doua emisiune și ultima la care venim. Tu m-ai chemat la emisiune când aveam mai multă nevoie, când trebuia să îmi promovez grupul de umor cu care eram atunci. (…) Cum să alegi? Să fii un mort bogat sau un viu care stă la munte, în aer curat? Voiam să plec cu mâinile în buzunar”, a povestit Radu Pietreanu.

Soția sa i-a fost alături în acele clipe dificile și nu l-a lăsat nicio secundă singur. Ea s-a bucurat când s-au mutat la Azuga, după ce actorul din „Vacanța Mare” a decis să vândă casa din Capitală.

„M-am bucurat enorm. Mie îmi plăcea zona. Boala lui nu a fost decât o lecție și a ajutat foarte mult la creșterea noastră. Scopul meu în viață este să investesc cât mai mult în mine și să cresc. Că a fost greu… a fost. Nu regretăm nimic. Totul greul pe care l-am avut ne-a ajutat să fim cine suntem astăzi”, a declarat soția actorului de comedie.

„Eu dădeam totul altora și mie prea puțin”

Radu Pietreanu ajunsese să muncească foarte mult și uitase complet de toată lumea. La un moment dat, el intrase în depresie fără să își dea seama.

„Eu eram ăla urâcios, de fapt. Mulți oameni m-au iubit fără ca eu să-mi dau seama. Eram prea preocupat de tâmpeniile din capul meu. Eram ocupat cu spectacolele, pentru că aveam 25 de spectacole pe lună. Intrasem într-un carusel pe care nu-l puteam controla, o depresie care mă mânca pe dinăuntru fără să îmi dau seama de ea. Boala a fost o lecție. Atunci mi-am dat seama că mi-am neglijat familia, prietenii, pe mine. Pentru ce? După ce am avut lecția aia… Acum sunt atât de fericit chiar dacă nu am niciun spectacol, pentru că sunt, pentru că suntem împreună și stăm undeva… într-un colț de Rai. Munceam până la 2 noaptea. Să vină banii! E așa păcăleală cu banii ăștia… (…) Eu de la aplauze, public mă încarc. Eu dădeam totul altora și mie prea puțin”, a mărturisit acesta.

Mihaela i-a fost alături necondiționat și consideră că nu a apărut întâmplător în viața lui. „Primii ani eram o umbră. Încercam să-i arăt că viața e frumoasă. Probabil că nimic nu e întâmplător. Dumnezeu m-a trimis acolo! El zice că mama lui, care nu mai e în viață, m-a trimis la el. Dumnezeu i-a dat lecția supremă. Nimeni nu-l putea scoate din muncă. Mă bucur de ceea ce am acum”, a mai spus soția lui Radu Pietreanu.

„Nimeni nu se aștepta să îmi revin”

Invitat în emisiunea lui Teo Trandafir în ediția de marți, 26 aprilie, celebrul actor a făcut câteva mărturisiri dureroase. Radu Pietreanu ajunsese să cântărească 60 de kilograme din cauza bolii cu care fusese diagnosticat.

„Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: «Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia». Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce. Nimeni nu se aștepta să îmi revin. Am primit verdict: «Doamnă, pregătiți-vă!». Rochia asta neagră de atunci o are. (râde) Cred că e singurul care putea să fie lângă mine și m-a ajutat să revin. Refuzam orice colaborare. (…) Am trecut prin momentul în care te desparți, pur și simplu, de viață. Prin glumele mele strecor niște sfaturi”, a povestit actorul.

Radu Pietreanu și Mihaela sunt împreună de 7 ani

Actorul, cunoscut ca și Costel din „Vacanța Mare”, este împreună cu Mihaela de 7 ani și s-au cunoscut la Iași, acolo unde el avea un spectacol.

„Ne-am cunoscut la Iași. Am fost la un show al lui Radu. M-a cerut în căsătorie după 1 an. Eu eram la Iași și el în București. Dacă el nu era la Iași veneam eu după el. Eu îi spuneam domnul Radu la început. El m-a așteptat cu inel. Mama m-a încurajat orice aș fi gândit eu. Râdem foarte des când ne amintim cum a venit mama și i-a zis: «Vezi să nu o superi, că e cam nebună». Ne completăm. Eu sunt singura persoană care îl face să râdă”, a povestit Mihaela.

Radu Pietreanu este foarte fericit alături de partenera sa, iar după un an de relație a cerut-o în căsătorie.

„Le cunoșteam, de obicei, după show. Pe ea am cunoscut-o în timpul show-ului și am rămas împreună. Râdea, râdea în sală. Era ca un pepene din care lipsea o felie. Una e să râzi haha și una e să zâmbești continuu. Femeia asta are în ea ceva bun, ceva cald. Mi-a plăcut. Am reușit să-i fac cea mai frumoasă declarație de dragoste: vreau să mă despart de ea, dar nu îi găsesc niciun motiv.

