George Tănase s-a căsătorit cu Lorena, femeia lângă care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de ceva vreme. Fostul prezentator de la „Dimineața cu noi” a povestit ce surpriză a primit din partea nașilor, Radu Pietreanu și Mihaela.

„Au fost momente pline de bucurie, neașteptat de pline de bucurie. Eu abia acum îmi amintesc ce s-a întâmplat. A trecut totul cu o așa viteză.

Nouă ne-a fost pregătit totul mai mult ca o surpriză (n.r. petrecere surpriză). Noi aveam în plan doar să stăm într-un cadru relaxat alături de prieteni. Dar eu când am auzit de ghirlandă de flori, am zis: ‘stați că nu e nuntă, este doar o cununie civilă. Ce se întâmplă? Am pierdut totul din frâu. Prietenii noștri dragi, care ne sunt nași, ne-au organizat așa o ceremonie”, a declarat, pentru Fanatik, George Tănase.

Evenimentul a avut loc la munte, unde comediantul a invitați pe cei apropiați. Deși își imagina că ceremonia va fi foarte simplă, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Mirii au avut parte de decor ca-n povești, meniuri tradiționale și ghirlande de flori.

George Tănase și Lorena au stabilit că se căsătoresc în urmă cu trei săptămâni. „Cred că ne-am gândit la dată undeva în august. Cam cu 2-3 săptămâni înainte aveam un plan să mergem la primărie de unde aparțin eu, să semnăm actele și să mâncăm ceva apoi și gata. Noi voiam să fie doar o întâlnire cu prietenii, să ne simțim bine.

Am fost undeva la munte, într-o locație a unui prieten. Să nu fie o simplă formalitate, semnăm actele și aia e. Doar că lucrurile au început să se rostogolească și să devină un eveniment”, a subliniat comediantul, pentru sursa mai sus menționată.

Ideea de a se căsători a pornit în glumă

Într-un moment de maximă euforie, George Tănase le-a spus prietenilor că se căsătorește. Comediantul nu a mai fost decât la un pas apoi de nuntă.

„Maxim 10 (n.r. invitați) să zicem, pentru că de ziua mea am făcut o petrecere la o cabană și am promis în fața prietenilor, într-un moment de euforie, că ne căsătorim. Și au început: `ai zis, ai zis. Trebuie să te ții de promisiune`. Eu oricum aveam în plan, doar că am făcut-o acolo, oficial, în gașcă.

Cred că în total până la urmă au fost 25-30 de persoane. Am avut numai oameni de calitate și, sincer, ei au făcut tot evenimentul. S-au distrat atât de tare cum eu nu prea am văzut așa la nunțile oficiale”, a mai precizat George Tănase.

George Tănase, despre prietenia cu Radu Pietreanu

„Eu cu Radu avem o prietenie care ne leagă deja de foarte mulți ani, 7-8 ani. L-am cunoscut prima data prin managerul nostru care mi-a propus să merg cu el în spectacole, în deschidere. Pentru mine era o mare onoare, el era idolul copilăriei mele. Mi-a umplut sufletul de bucurie.

Ne-am împrietenit de-a lungul anilor foarte bine și perioada de pandemie ne-am petrecut-o, în mare parte, alături de ei. Am mers foarte des la ei acasă. Și atunci ne-am dat seama că ei sunt oamenii cei mai potriviți pentru noi să ne fie nași”, a declarat comediantul.

