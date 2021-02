Raluca Bădulescu a dezvăluit ce implică viața după operația de micșorare a stomacului. „Aveam 125 de kilograme”

„Această operație a fost un moment care mi-a schimbat viața în totalitate, în bine. Nu cred că există pacient care să fi trecut prin această operație și care să nu spună că este una dintre cele mai bune decizii luate vreodată.

Pur și simplu, domnul doctor Copăescu a făcut o minune. Înainte, aveam 125 kg, apoi am ajuns la 54 kg. Asta era acum aproape 8 ani de zile. Este adevărat că am fluctuat în greutate; am avut și 60 și ceva.

Este lucrul pe care îl recomand din tot sufletul tuturor persoanelor care au nevoie într-adevăr de acest lucru”, a spus Raluca Bădulescu pentru VIVA!.

Raluca spune că analizele i s-au modificat total și sunt excelente. „Dacă vedeți analizele mele înainte de acea operație și cele de după, păi sunt alt om. Deja, după 6 luni de zile se modifică total analizele.

Apoi, cum alergi tu după un copil, cum te bucuri de o plimbare, când tu cari după tine 125 kg?! Este foarte greu. Kilogramele în plus aduc lucruri negative, mai ales după trecerea anilor”, a mai spus Raluca Bădulescu.

