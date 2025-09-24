S-au aprins spiritele la Asia Express – Drumul Eroilor! În ediția difuzată marți, 23 septembrie 2025, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, s-au duelat cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez în proba pentru amuletă, pusă în joc pentru 1.000 de euro.

Jocul a început sub semnul tensiunii: din cauza oboselii, căldurii și stresului, Raluca Bădulescu a cedat temporar, stârnind îngrijorarea echipei de producție. Emil și Alejandro au așteptat ca diva să își revină, iar după câteva momente de respiro, Raluca Bădulescu s-a întors pe traseu și, surprinzător, a terminat proba pe primul loc. Astfel, echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin Stamin a câștigat mult râvnita amuletă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Momentele de intensitate nu s-au încheiat aici. La finalul probei, Raluca a surprins pe toată lumea cu un sărut oferit lui Emil Rengle, gest imortalizat de echipa Asia Express și distribuit ulterior de dansator pe rețelele sociale, alături de mesajul: „Proba de astăzi a fost un threesome emoționant”.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Cum au reacționat fanii

Fanii au reacționat imediat, amuzându-se și comentând pe marginea tensiunii și a emoțiilor care au marcat competiția. Cu siguranță, ediția 11 a sezonului 8 va rămâne una memorabilă pentru telespectatori.

„E tare zăpăcită Raluca. E grozavă, e pe show și îmi place tare mult. E foarte sinceră și de asta o ador”, „Wow! S-a terminat proba.. Raluca, voi încă vă iubiți… am plâns cu tine, Regina absolută”, „Cele mai mișto două echipe din acest sezon. Cei mai reali oameni, cei mai frumoși. Vă iubesc!”, „Wow! Nu se poate așa ceva”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE