Raluca Bădulescu și-a făcut tratament anti-ageing fără bisturiu

Este vorba de Biolifting, considerat în prezent cel mai eficient tratament anti-aging, fără bisturiu. În urma procedurii, Raluca Bădulescu a obținut un ten ferm, întinerit, o piele mai elastică și radiantă.

„Eu merg odată la câteva luni la medicul meu, Ioan Morad, și îl rog să-mi recomande cele mai eficiente proceduri anti-ageing. Ascult mereu sfatul său pentru că am mare încredere în dumnealui. Toată procedura a durat o oră și jumătate și o voi repeta o dată la trei luni în primul an, iar apoi o ședință pe an pentru întreținere. Nu se compară cu nicio cremă, oricât de scumpă ar fi ea”, declară Raluca Badulescu.

Una dintre cele mai excentrice apariții de la masa juriului „Bravo, ai stil!” a făcut dezvăluiri interesante într-un interviu acordat revistei VIVA! Vedeta a mărturisit că timp de opt ani a făcut parte dintr-o corporație.

Raluca Bădulescu a vorbit despre începuturile excentricității sale „Sunt o persoană mai extrovertită, așa că acest lucru se reflectă și în modul în care mă îmbrac, în ținutele mele mentare. Pentru mine, niciodată prea mult nu e prea mult. Și „prea multul acesta trebuie să fie foarte bine studiat și în concordanță cu imaginea pe care o prezinți și cu felul tău de a fi. Altfel, orice porți poate părea forțat. Spre exemplu, sunt multe trenduri care „bântuie piața, pe care eu nu le voi aborda niciodată pentru că nu mi se potrivesc; și aici dau exemplu trendurile minimaliste, deconstruite (cămăși cu fața în spate) etc. Ceea ce port eu mi se potrivește mănușă. Nu neapărat este un brand personal, este ceea ce îmi place mie să port. Sunt acea colorată cu foarte multe accesorii”, a spus Raluca Bădulescu.

