Raluca Pastramă, primele declarații după divorțul de Pepe. Cei doi au semnat actele, iar acum sunt doi oameni liberi. „Eu îmi dau mâinile şi copiii nu mi-i dau”

„Am fost, am semnat ce era de semnat, ne-am împărţit ce era de împărţit. Civilizat şi prieteneşte în măsura puterilor noastre, cât s-a putut”, a declarat Raluca Pastramă pentru Antena Stars.

„Îţi dai seama că bucuroasă nu pot să fiu că nici un om nu pleacă la drum şi nu se căsătoreşte ca să se despartă mai ales cu doi copii la mijloc.

Asta a fost să fie. Dumnezeu ne-a ajutat, ne aşează viaţa cum ştie El mai bine şi mergem înainte pentru copiii noştri.”, le-a explicat ea reporterilor.

„În primă fază, când ne-am despărţit, normal că au avut întrebări şi nu ştiau ce se întâmplă, nu au înţeles foarte bine. Sunt, totuşi, destul de micuţe, dar am stat, le-am explicat cu bine, au înţeles uşor, uşor.

Au acceptat situaţia că nu au avut ce să facă, apoi când a fost scandalul au fost puţin debusolate pentru că au fost implicate şi ele că nu s-a putut altfel, dar acum sunt extrem de bine. Sunt foarte bine, chiar au înţeles foarte, foarte bine situaţia.

Sunt fericite şi la mine, sunt fericite şi la el, ne înţelegem bine, asta e tot ce contează. Până la urmă dacă fac să fie totul bine, şi eu, şi el, facem pentru copiii noştri că sunt mai presus de orice discuţii şi de orice bani, şi de orice averi. Sunt copiii mei.”, a spus Raluca.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Raluca a explicat și ce a discutat cu Pepe despre fetițele lor. Astfel s-a stabilit ca micuțele să locuiască în mod egal atât cu mama cât și cu tatăl.

„Înţelegerea noastră parentală, avem jumătate – jumătate. În acordul parental, 50 la mine, 50 la el pentru că aşa am stabilit de la bun început. Una peste alta, noi avem copii mici.

Fetele dacă vor să stea mai mult la mine, stau mai mult la mine, dacă într-o zi când vor ele la tatăl lor, le duc la tatăl lor, adică e şi la voinţa lor şi totul spre binele lor. Oricum, ele stau mai mult la mine, în principiu la mine că Rosa stă la grădiniţă, pe Maria o duc dimineaţa la şcoală.”, a explicat bruneta.

„Ca să fiu sinceră, ştii ce i-am spus? I-am spus că urmează să discutăm despre contractul Rosei de la şcoală, ce va fi din septembrie, asta a fost discuţia. Suntem doi părinţi care au grijă de copiii lor în continuare. Îndiferent ce ar fi, o să ne purtăm amiabil şi politicos unul cu celălalt, cum am spus, pentru copiii mei”, a spus Raluca.

„Pentru mine, oamenii ăştia sunt egali cu zero”

Raluca Pastramă a reacționat dur atunci când s-a spus despre ea că și-ar fi lăsat fetele și că acestea vor locui doar cu tatăl lor.

„Multe aberații. Asta cum că mi-am dat eu copiii. Păi, eu îmi dau mâinile şi copiii nu mi-i dau.

Niciodată în viaţă asta, să audă toată presa din România şi toată lumea să audă treaba asta, că eu îmi tai mâinile şi picioarele şi copiii mei niciodată nu-i dau.

Ca să se înţeleagă treaba asta. (…) Oricum, pe mine nu mă interesează aberaţiile astea cu băieţi, cu ce vorbeşte lumea şi nişte apropiaţi, pentru mine nu există aşa ceva.

Nu am stat niciodată să comentez chestii de genul acesta, nu mă interesează. Pentru mine, oamenii ăştia sunt egali cu zero, nu există. Eu am viaţa mea personală”, a subliniat ea.

Citeşte şi:

Cimitir ilegal lângă Dunăre: mii de animale îngropate lângă un „incinerator”. Procurorii au găsit bălți de sânge și amoniu de 30 de ori mai mult decât valoarea admisă

Spitalul mobil de la Lețcani, de 13 milioane de euro, stă închis de aproape o lună și nu poate funcționa iarna. În saloane sunt temperaturi negative

Cum a fost revenirea la școală față în față cu elevii pentru 6 dascăli: „Am redevenit profesorul care scrie la tablă. Online aveam doar niște pătrățele pe ecran”

PARTENERI - GSP.RO Momente groaznice la Australian Open! O dublă campioană, eliminată după ce i s-a făcut rău pe teren

Playtech.ro Moment rușinos la Românii au Talent. Alexandra Dinu s-a făcut de râs. Cum a reacționat Andra

HOROSCOP Horoscop 9 februarie 2021. Berbecii au mai mult curaj astăzi și vor îndrăzni să ajungă la finalul unui drum

Știrileprotv.ro Cea mai îngustă casă din Londra, de 1,7 m lăţime, este de vânzare pentru 1 milion de euro. Foto din interior

Telekomsport Raluca Zenga a rupt tăcerea la o televiziune din Italia. Declaraţii neaşteptate după divorţul anului

PUBLICITATE One Night Gallery. De ce e special acest proiect? (Publicitate)