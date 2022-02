Raluca Tănase a stârnit mari controverse pe Instagram cu ultimele fotografii pe care le-a postat. Internauții i-au lăsat comentarii răutăcioase acesteia și s-au legat de aspectul ei fizic. În vârstă de 37 de ani, Raluca Tănase a suferit mai multe transformări de-a lungul timpului, iar fanii au taxat-o și i-au spus că a exagerat cu intervențiile estetice.

„Raluca, tu ești?”, „Doamne, dar ce modificată ești la față”, „Parcă nu mai ești tu, nu exagera cu transformările”, au fost câteva dintre comentariile primite de artistă.

După ce a citit mesajele răutăcioase pe care le-a primit, Raluca Tănase s-a înfuriat foarte tare și a spus că transformarea ei este firească. Vedeta și-a început cariera de la vârsta de 7 ani, alături de sora ei, iar schimbările de-a lungul timpului sunt firești. De asemenea, ea susține că nu este adevărat ce s-a spus despre intervențiile estetice la nivelul feței.

„Astea nu sunt decât niște aberații! Nici nu mă chinui să comentez așa ceva, pentru că mă întorc în trecut și nu am de ce! Lucrurile astea nici măcar nu mai sunt de interes, sunt unii oameni care au rămas în era aceea!

E firească transformarea mea, pentru că am îmbătrânit! Ce vreți? Fac 37 de ani, nu am cum să mai fiu la fel! Eu m-am lansat în showbiz la 7 ani! Ați vrea să arăt la fel? Nu e nici măcar real ce s-a spus cu intervențiile la nivelul feței!”, a declarat Raluca Tănase, în exclusivitate, pentru Click!.

Denisa și Raluca Tănase, partenere de afaceri

Surorile Bambi au împărțit scena, iar acum sunt partenere de afaceri. Denisa și Raluca Tănase se ajută reciproc și fac împreună bani cu afacerile pe care le au. După afacerea cu parfumuri, cele două investesc acum în imobiliare în Dubai.

„Dacă mă lăsa de capul meu, cheltuiam toți banii firmei”, spunea Raluca amuzată, mărturisind că sora ei o ajută mult în gestionarea sarcinilor pe care le are de îndeplinit, relatează Fanatik.

„Firma e cumva în zona de familie, pentru că nu am știut să lucrez altfel. Niciodată nu am folosit cuvântul angajați. Nu sunt șefă. Noi suntem colegi. Cu toții am învățat împreună. Nu fac diferențe între oameni. Sora mea nu are un statut privilegiat”, a spus Denisa Tănase recent despre firma sa de parfumuri.

