În cadrul matinalului de la Antena 1, acolo unde lucrează de ani de zile, Ramona Olaru prezintă rubrica Meteo, dar povestește și diferite situații prin care trece, fie acasă, la evenimente sau în trafic. Ieri, prezentatoarea a dezvăluit că joi seara a primit vizita oamenilor legii.

Ramona Olaru: „M-am speriat, îmi bătea inima ca la porumbei”

Vedeta povestește că la ora 21.00 doi polițiști au mers la ea la ușă și au informat-o că trebuie să se prezinte la o secție de Poliție, după ce a parcat ilegal. Într-un dialog cu Răzvan Simion, colegul ei, Ramona Olaru a dezvăluit:

„Aseară m-am trezit la ușă cu două persoane din cadrul poliției, la ora 21:00. M-am speriat, îmi bătea inima ca la porumbei și au venit pentru faptul că, la un moment dat, acum vreo 7 luni, am parcat ilegal se pare și trebuie să merg la sediu, în sectorul 1, că eu eram cea care conducea mașina sau mă rog, cea care are mașina”, a declarat vedeta, conform Spynews.

Și dialogul dintre cei doi a continuat la Antena 1, în direct.

Răzvan Simion: „Unde ai parcat ilegal?”

Ramona Olaru: „Nu știu! Că nu știu exact, erau doi băieți, când am deschis ușa eram și cam dezbrăcată, că eram în pat, la 21:00 sunt în pat. Și zice «Dumneavoastră sunteți cu mașina… dacă ne uităm un pic, sigur dumneavoastră sunteți!», așa au zis“”, a adăugat ea. ”

Răzvan Simion: „Dar cum și-au dat ei seama unde stai, că în buletin la tine nu scrie adresa asta la care stai acum. Cum au știut?”

Ramona Olaru: „Mașina e pe firmă și aici este sediul firmei”

Viața mai puțin știută a Ramonei Olaru: „Mă duceam cu ziua la muncă”

Într-un interviu pentru Unica, Ramona Olaru a recunoscut că mergea pe jos 14-16 kilometri pentru a ajunge la școală. „7-8 km dus, 7-8 km întors pe câmp. Veneam de la fermă (n.r. – unde lucrau părinții ei) în primul sat unde era școala, după aceea m-am dus la liceu.

Ferma era în județul Călărași, în mijlocul câmpului, între culturile mari de grâu, porumb și floarea soarelui. Făceam o oră-o oră jumate până la școală”.

La liceu s-a mutat la Slobozia și a stat în gazdă. Părinții și sora ei o ajutau atunci cu banii, însă ea a început să muncească încă din adolescență pentru a face bani pentru școală. „Foarte bine sau cel puțin așa pot să zic acum că m-am descurcat foarte bine, pentru că au trecut atâția ani.

Dar, la vremea respectivă, îți dai seama, a trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore“.

Ramona Olaru le trimite bani părinților ei

Ramona Olaru este un real sprijin pentru părinții ei, iar săptămânal le trimite bani. „Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și mai am câte un moment, seara, când ajung acasă, și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu.

Deși nu am fost așa cu Divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc”.