Despre Gabi Bădălău se știa că este într-o relație cu Bianca Drăgușanu, dar cum povestea lor de dragoste este plină de despărțiri și împăcări, situația este incertă între cei doi. CANCAN l-a surprins pe omul de afaceri vineri seară, 26 ianuarie, într-un club de fițe din Capitală alături de Ramona Olaru, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu. Fiul fostului ministru al Economiei a stat la bar alături de asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și au vorbit toată noaptea în timp ce beau vin (Vezi AICI imaginile). Alături de ei se mai afla un cuplu, probabil prietenii lor. Este de precizat că Gabi Bădălău nu a îndrăznit să facă niciun gest deplasat la adresa Ramonei Olaru și nu a avut loc niciun gest tandru între cei doi.

Spre surprinderea tuturor, Bianca Drăgușanu nu a fost prezentă în club alături de iubitul ei. Recent, vedeta și-a făcut o nouă intervenție estetică la față și a fost nevoită să poarte cagulă din cauza faptului că era foarte umflată și vânătă. Cu siguranță, fosta prezentatoare de la Kanal D nu va fi prea încântată să-l vadă pe iubitul ei în prezența altor femei, mai ales când ea nu se află cu el.

După ce a plecat din clubul de pe Calea Victoriei, Gabi Bădălău s-a oprit la o șaormerie, unde a mâncat două lipii. Antrenorul iubitului Biancăi Drăgușanu cu siguranță nu va fi prea fericit când va afla că acesta a călcat strâmb și nu a respectat regimul impus.

Recomandări „Rusia își adună forțele”. Anunțul militarilor ucraineni din prima linie a frontului dezvăluie următorul pas al Moscovei

De câteva luni, Gabi Bădălău trece printr-o transfomare și trage din greu în sala de fitness pentru a pune masă musculară. Andrei Ivan, antrenorul vedetelor, stă cu ochii pe iubitul Biancăi Drăgușanu și îl ajută să obțină rezultatele mult dorite. Transformarea fiului fostului ministru al Economiei este deja vizibilă, iar acesta a slăbit deja câteva kilograme bune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Bianca Drăgușanu refuză să mai vorbească despre relația cu Gabi Bădălău

De câțiva ani, Bianca Drăgușanu păstrează discreția când vine vorba despre viața ei amoroasă. Dacă în trecut apărea în emisiuni de televiziune și discuta despre relațiile ei, acum a decis să păstreze tăcerea. Se iubește cu Gabi Bădălău, omul de afaceri de care s-a despărțit de mai multe ori.

S-au distrat împreună de Revelion, la salonul de evenimente al familiei lui, din apropiere de București. Acolo s-au și pozat împreună, iar imaginile au ajuns pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori.

Recomandări REPORTAJ. Cum e iarna în cel mai mare centru destinat oamenilor străzii din București pentru un pictor de icoane, un cinefil, un gropar și un inginer: „În momentul în care dai de dracul, și umbra te părăsește”

În schimb, Bianca Drăgușanu nu a mai făcut nicio mărturisire despre relația cu Gabi Bădălău. Nu vrea să mai discute despre viața ei personală. „Eu la modul general nu mai vreau să epatez și să ies în evidență cu lucrurile din viața mea personală, de asta n-am mai pus nici poze, de asta mă feresc să fac și declarații, pentru că viața este mereu imprevizibilă și pentru că viața mea personală de ceva vreme încerc să o țin departe de ochii lumii.

Cu cât se știe mai puțin despre tine și relația ta, cu atât tu, cel care îți trăiești viața, ești mai fericit”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews. Fosta prezentatoare de televiziune a explicat că face lămuriri în presă numai atunci când apar informații eronate despre ea.

La începutul acestui an, Bianca Drăgușanu mai declara: „După cum ați observat în ultimii 2-3 ani, eu am încercat să fac cât mai puține declarații despre relația pe care o am. Am vorbit strictul necesar atunci când s-a spus că ne-am fi despărțit sau strictul necesar atunci când chiar a trebuit să lămuresc niște lucruri pentru că nu se înțelegeau anumite lucruri.

Așa vreau să rămână în continuare. Din respect pentru presă fac declarații doar de strictul necesar. Nu mai vreau să epatez cu copilul meu pe Instagram, cu relația mea pe Instagram sau cu viața mea personală pe Instagram sau în spațiul public.

Recomandări SUA își schimbă planul de război pentru Ucraina și nu mai cred, deocamdată, că forțele Kievului pot recupera din teritoriile pierdute

Atunci când faci chestiile astea nu mai ai cum să fii fericit, să trăiești în liniște. Viața mea personală este viața mea personală”.

Urmărește-ne pe Google News