Ramona Păun a început să lucreze la PRO TV încă din anul doi de facultate, deși părinții ei și-ar fi dorit să să meargă la Academia de Poliție. Și-a urmat visul, astfel că a ajuns să lucreze în domeniul pe care ea și-l dorea încă din copilărie.

De aproximativ 10 ani, Ramona Păun este într-o relație cu Cosmin, nepotul celebrului actor George Mihăiță. S-au cunoscut în redacție și au fost colegi înainte de a fi iubiți.

LIBERTATEA: Cum ai decis să îți începi o carieră în televiziune și ce greutăți ai întâmpinat până acum în acest domeniu?

Ramona Păun: Îmi amintesc că-n copilărie jucam și acest rol, îmi imaginam că prezint Știri și asta îmi aducea multă bucurie. :) Apoi am abandonat acest gând și m-am pregătit, mai mult la insistențele familiei, pentru Academia de Poliție. Însă cu cât se apropia data examenului, cu atât creștea neliniștea și conștientizam că nu e ceea ce mi se potrivește. Așa că m-am opus dorințelor familiei și am ales Facultatea de Jurnalism, iar ce s-a întâmplat ulterior mi-a demonstrat că trebuie să fim atenți la ce simțim, să ne ascultăm intuiția, pentru că doar așa vom face alegerile cele mai bune pentru noi. Am lucrat încă din anul doi de facultate la PRO TV Sibiu și n-a fost ușor să mă împart între job și studii, dar am fost extrem de norocoasă că am întâlnit oameni care mi-au oferit o șansă – în ciuda faptului că nu aveam deloc experiență – și au avut răbdare cu mine să cresc învățând și din greșeli.

„Când ceea ce faci este cu bucurie, viața personală nu poate decât să fie influențată pozitiv de job”

– Cum îți gestionezi timpul între televiziune și viața personală?

– Se îmbină armonios cele două, pentru că și logodnicul meu a lucrat în televiziune și este pasionat de sport. Când ceea ce faci este cu bucurie, viața personală nu poate decât să fie influențată pozitiv de job. Îmi organizez programul în așa fel încât să mă pot bucura și de timp pe care să-l dedic lucrurilor care mă pasionează, iar asta îmi aduce echilibru pe toate planurile.

– Cum a început povestea ta de dragoste cu Cosmin Mihăiță?

– Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim. :)

„Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei”

– Cum descrii relația ta de 10 ani cu Cosmin Mihăiță și care consideri că sunt secretele unei relații de lungă durată?

– E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei.

– Care sunt cele mai frumoase momente pe care le-ați trăit împreună și care vă leagă cel mai mult?

– Dincolo de evenimentele importante pe care le-am trăit împreună, cred că momentele mici din fiecare zi consolidează relația, grija pe care o manifești mereu față de celălalt. Am călătorit mult împreună și avem amintiri minunate din toate aceste locuri, iar călătoriile ne-au ajutat și mai mult să ne descoperim unul pe celălalt.

Ne-a apropiat foarte mult și darul de a boteza două fetițe, dar și Kido, cățelul nostru, care a adus multă fericire în viața noastră.

„Nicăieri nu trăiesc Crăciunul la intensitatea pe care o simt când sunt acasă”

– Cum vei petrece Crăciunul? Ai vreo tradiție specială?

– De Crăciun, mergem în Vrancea, în locul în care am copilărit. Nicăieri nu trăiesc Crăciunul la intensitatea pe care o simt când sunt acasă. Vom fi împreună în familie și ne vom bucura unii de alții, nu simt nevoia de mai mult de Sărbători. Acolo, în zona în care m-am născut, în care trăiesc mulți oameni simpli, care îl iubesc pe Dumnezeu, Crăciunul e înălțător, nu comercial. Copiii încă merg cu colindul, cu Steaua, mulți își împodobesc bradul în seara de Ajun, ca o formă de recunoștință pentru nașterea lui Iisus.

– Cum erau sărbătorile de iarnă în copilărie? Ce amintiri ai legate de vremea aceea?

– Fericirea pe care o simțeam de Sărbători în copilărie n-a mai reușit să fie egalată la maturitate. Sărbătorile erau pline de zăpadă, de inocență, lipsite de griji, colindele răsunau pe toate străzile, iar oamenii mergeau la biserică îmbrăcați tradițional. Moșul ajungea cu cadouri mai puține în comuna din Munții Vrancei, dar ne lasă fiecăruia multă bucurie în suflet și asta ne făcea să simțim că am primit totul.

– Care a fost cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-ai primit? Dar pe care l-ai dăruit?

– Cel mai frumos dar pe care l-am primit a fost bradul – de fapt, pinul – pe care bunica mi l-a adus din pădure în noaptea de Ajun, deși adormisem tristă că nu reușise să facă rost de un brăduț și n-avem ce să împodobesc de Crăciun. Când m-am trezit și l-am văzut în mijlocul camerei atât de frumos, am plâns de fericire.

Când vine vorba de oferit, nu-mi vine acum în minte unul memorabil, nu-s expertă în dat cadouri de Crăciun, din păcate, însă îmi ies mai bine surprizele în restul anului. (râde) A fost emoționant și pentru mine când mi-am dus nepoții într-o vacanță în care au văzut marea pentru prima dată.

– Îți place mâncarea tradițională românească? Cum ai grijă să nu faci exces la masa de Crăciun?

– Am crescut cu mâncarea tradițională, așa că n-am cum să n-o iubesc, în special de Sărbători. Uneori mai fac exces, nu reușesc mereu să am măsura când văd bunătățile pe masă. (râde) Sunt atât de cerebrală în restul anului când vine vorba de alegerile alimentare, încât de Sărbători îmi dau voie să nu mai fiu așa de exigentă cu porțiile. :))

„Citesc mereu etichetele produselor pe care le cumpăr”

– Întotdeauna ai primit complimente legate de felul în care arăți. Care este secretul siluetei? Urmezi o dietă, faci sport?

– Secretul e să fii conștient că tot ce mănânci îți poate influența în mod pozitiv sau negativ starea de sănătate. La asta mă raportez când cumpăr alimente, la nutrienți, nu la gustul bun pe care îl dau aditivii. Din acest motiv, citesc mereu etichetele produselor pe care le cumpăr și mă străduiesc să mănânc cât mai sănătos cu putință. Fac și sport, dar nu cu frecvența cu care mi-aș dori, însă sper să reușesc să reglez asta în 2024. :)

