„Nu am avut un moment, ci o înlănțuire de momente. Am început să mă deștept și aici intervine motivația și voința, să nu mai mănânci doar ce-ți place la gust. Și în momentul acela am realizat că e mai important să mănânc pentru sănătate și nu pentru gust.

Nu spun că nu-mi place ceea ce mănânc, dar nefiind informat nu prea știi ce ai putea să mănânci ca să-ți placă la gust”, a declarat artistul pentru Cancan.

„Cred că dacă faci ceva spre binele tău, nu se numește sacrificiu. Iar eu am renunțat la toate lucrurile care îmi făceau rău sau nu-mi făceau tocmai bine, pentru că sunt și alimente pe care le poți mânca și nu simți consecințele imediat, dar în timp se vor vedea”.

„Am renunțat acum vreo șapte, opt ani la carnea roșie, pâine, nu prea mănânc paste, prăjit. Tind să mănânc cât mai multe lucruri verzi. Și asta vine, bineînțeles, mână în mână cu programul zilnic de sport, o gândire sănătoasă, cu niște suplimente ca să-ți menții o masă musculară, dacă faci sport.

Și, în rest, cred că stresul joacă un rol foarte important în forma noastră și în îmbătrânirea creierului, în general”, a mai dezvăluit artistul pentru sursa citată.

„Nu sunt un amator de dulce, dar atunci când e o ocazie specială și decid că nu mai vreau să mă abțin, mănânc cât pot de mult. Dar știu că se întâmplă maximum la o săptămână și asta-mi dă o stare de echilibru.

Nu prea mă simt vinovat când fac asta. Am o conștiință care m-a înțeles și mă lasă în pace. M-aș simți vinovat dacă ar avea niște efecte, s-ar vedea pe mine sau … dar îmi permit să mai și greșesc”, a mai adăugat cântărețul.

