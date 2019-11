De Livia Lixandru,

„Toate faptele mele s-au petrecut acum doi-trei ani. Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam.

Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor.

Am făcut şi muncă în folosul comunităţii, am plătit şi amenzi de zeci de mii de lei… Mai am două dosare şi scap definitiv. Sper ca până la finele anului viitor să şofez din nou. După condamnare, am permisul anulat, aşa că trebuie să dau din nou examen pentru obţinerea lui”, a declarat Raoul pentru Spynews.

Anul trecut, Raoul a fost condamnat definitiv la un an şi şase luni, cu suspendare, fiind obligat să pătească şi mai multe amenzi penale.

Citeşte şi:

Ca să dea turcilor contractul cu tramvaie de 160 de milioane de euro, Primăria București a ignorat 6 nereguli sesizate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice!

Adelina Pestrițu vorbește fără perdea despre relația cu Virgil Șteblea. „Sunt geloasă dacă sunt femei în apropierea soțului meu”

G4Media: Primarul Daniel Florea a creat două firme ale căror nume conțin simbolurile sale de campanie electorală

GSP.RO O nouă gafă a Primăriei Capitalei, ce se vede printre mingile ornamentelor de Crăciun