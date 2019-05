Raoul pune puctul pe i. Ce spune despre problemele pe care le-a avut cu legea

La emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Raoul a făcut declarații despre un perioada în care a avut probleme cu legea după ce a condus cu permisul expirat.

„Un om ca mine a păcătuit conducând fără permis, fără să știe că e expirat. Acest lucru a atras numeroase lucruri după el. Eu am plătit pentru acest lucru, pentru că nimeni nu este mai presus de lege, am plătit cu vârf și îndesat. Am avut un an și jumătate cu suspendare, a trecut și perioada aceasta, sunt bine sănătos…

… A fost un concurs de infracțiuni, nu există un fel de recidivă…. Nu există niciun fel de recidivă!”, a explicat Raoul.

