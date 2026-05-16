Aplicația va fi disponibilă pentru descărcare pe dispozitivele iOS și Android, prin Google Play și App Store, se araă într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.

Ce este iBon și cum funcționează

„iBon” promite să simplifice verificarea bonurilor fiscale printr-un proces rapid și accesibil.

Utilizatorii vor putea scana bonurile fiscale cu ajutorul camerei telefonului sau vor putea introduce manual informațiile din bonurile greu lizibile.

De asemenea, aplicația permite încărcarea de fotografii ale bonurilor direct din galerie. După captarea datelor, acestea vor fi verificate automat prin comparare cu baza de date ANAF.

Pentru a sprijini utilizatorii, ghiduri practice pentru utilizarea aplicației vor fi disponibile pe site-ul oficial www.anaf.ro, în secțiunea dedicată digitalizării.

Ce face aplicația iBon a ANAf și ce beneficii are

Printre funcțiile principale ale aplicației „iBon” se numără:

Scanarea bonurilor fiscale care conțin un ID unic

Încărcarea fotografiilor bonurilor fiscale

Introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile

Posibilitatea de a trimite sesizări către ANAF, cum ar fi: „Nu am putut plăti cu cardul”, „Bonul nu conține informațiile necesare interogării” sau „Nu am primit bon fiscal”.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor subliniază că aplicația nu este destinată exclusiv formulării de reclamații, deoarece ANAF dispune deja de mecanisme dedicate pentru acest scop.

Scopul principal al aplicației este de a încuraja conformarea voluntară, de a promova transparența fiscală și de a consolida relația de încredere dintre contribuabili și administrația fiscală.

Bonusuri pentru români, în a doua jumătate a anului

Sesizările transmise prin intermediul aplicației vor fi analizate de ANAF pentru a identifica eventualele riscuri fiscale.

În cazul în care sunt descoperite nereguli, acestea vor fi investigate, iar resursele instituției vor fi prioritizate pentru a preveni și combate fraudele și evaziunea fiscală.

„Lansarea aplicației «iBon» este un pas important în procesul de digitalizare a serviciilor publice, contribuind la modernizarea administrației fiscale și la facilitarea relației dintre cetățeni și stat”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

În a doua jumătate a anului 2026, aplicația va intra într-o nouă fază de dezvoltare, care va introduce un sistem de bonusare pentru utilizatorii care scanează și verifică bonuri fiscale sau care trimit sesizări prin intermediul acesteia.

Autoritățile îi încurajează pe români să ofere feedback privind funcționalitățile aplicației sau eventualele erori întâmpinate, prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul oficial al ANAF.

