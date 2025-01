Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, fiica Andreei Esca le dezvăluia celor peste 800.000 de fani pe care îi are că a mers la hotelul ei preferat, iar imediat după ce a ajuns în Dubai a fugit la piscină.

„Încep anul, ca de obicei, cu o vacanță la căldură, ca să-mi încarc bateriile cât de mult pot. Pentru că anul acesta sunt condiționată de timp, am ales Dubai, cea mai apropiată destinație unde găsesc mult soare. Am plecat dimineață cu o companie aeriană despre care mi-au zis și ai mei că e foarte ok. Nici nu am simțit cum au trecut cele cinci ore, a fost un drum liniștit în care am avut parte de mâncare delicioasă, un avion nou, și un personal foarte amabil.

La Dubai, primul stop a fost la unul dintre hotelurile mele preferate, unde m-am dus direct la piscină, să mai prind o rază de soare și un apus cu o priveliște minunată”, scria Alexia Eram pe Instagram pe 10 ianuarie 2025.

Unii fani au atacat-o

Apoi, Alexia Eram a început să posteze zilnic, în feed sau la story, fotografii și filmulețe din vacanța ei, pentru a-și ține la curent urmăritorii cu aproape orice face în Dubai.

Din păcate, nu toată lumea a apreciat imaginile pe care fiica Andreei Esca le-a arătat, iar unii chiar au atacat-o pe tânără. „În afară că ești fiica Andreei Esca…cu ce te ocupi?”, a fost una dintre întrebările răutăcioase ale unuia dintre fani.

Alexia Eram nu i-a răspuns acestuia și a continuat să posteze fotografii și filmulețe din vacanță, iar recent s-a postat inclusiv din sala de fitness. Fiica Andreei Esca apare într-o ținută sport, cu o bustieră albă și o pereche gri de colanți.

„Cardio rapid înainte de o nouă zi de plajă”, a scris Alexia Eram peste clipul video pe care l-a postat pe story din sala de fitness, de pe banda de alergare.

