Mirabela Dauer locuiește într-o casă apreciată de fani pentru spațiul exterior generos și grădina care o înconjoară, însă artista nu mai simte aceeași legătură emoțională cu acest loc.

„Am o curticică frumoasă, nu casa contează, curticica aia face toți banii. Nu o să las casa nimănui. Să o ia cine vrea. Nu o iubesc, am iubit casa dinainte. Aici am venit după sufletul meu, am crezut că mi-am găsit familia iubită și nu a fost”, a spus Mirabela Dauer, potrivit Cancan.

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„Locul de veci cică îl mai am. Am fost în proces ca martor al domnului general Zisu, pe care îl ador. Ce mare lucru mi-a dat? Un loc de veci. Nu merită Mirabela Dauer un loc de veci? De-aia m-am dus martor. I-am luat apărarea în fața procurorului.

Cred că îl mai am, nu m-am dus să-l vizitez. Probabil cineva mă va îngropa și pe mine și m-o duce undeva. Eu nu sunt supărată pe Dumnezeu. M-a încercat să vadă dacă mă dezic de el”, a mai declarat Mirabela Dauer.

Pierderea fiului ei i-a distrus sufletul

De 24 de ani, Mirabela Dauer trăiește cu o durere cumplită în suflet. Artista nu a reușit să se apropie de fiul ei. Vedeta l-a văzut ultima oară când acesta avea 16 ani.

„Am fugit cu copilul. M-au ascuns niște prieteni la hotel în Neptun și tot mi-a fost luat. Mi-a fost luat, pentru că pe vremea aceea, statul român făcea niște nedreptăți înfiorătoare.

La un moment dat a venit la mine, cred că avea 16 ani. Am mers la meditații cu el. Și a fost la un moment dat o discuție cu el. M-a întrebat dacă pot să-l împrumut de 600 de milioane că avea nevoie. Și i-am zis că nici nu știam câte zerouri are. Am zis că o să încerc. Pe toată lumea am întrebat, nu mi-a dat nimeni. Din clipa aia nu a mai venit”, a mai spus artista.