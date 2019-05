Răzvan Botezatu face dezvăluiri despre Răzvan Ciobanu. „Nu aș fi putut să-l privesc în ochi dacă aș fi ajuns în pat cu iubitul lui”

Răzvan Botezatu, care și-a recunoscut orientare sexuală în urmă cu câteva luni, a dezvăluit câ unul dintre bărbații care i-au făcut curte în trecut a fost unul dintre iubiții designerului Răzvan Ciobanu.

„Vorbeam pe aplicația noastră, Grindr, aplicația pentru cupluri gay, cu un bărbat. La un moment mi-a spus, ca din întâmplare, că are o relație cu cineva cunoscut. Am insistat și am aflat că este vorba de Răzvan Ciobanu…”, a declarat Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro.

„Noi eram în tatonări de ceva vreme. Adică, iubitul lui s-a dat la mine, dar am decis să nu îi răspund avansurilor. Mi-era chiar rușine de Răzvan Ciobanu, eu îl aveam invitat pe canapea, la matinal, deseori, nu aș fi putut să îl privesc în ochi dacă aș fi ajuns în pat cu iubitul lui”, a mai spus el.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit în data de 29 aprilie într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

Citește și:

VIDEO / Imagini cu hoții în acțiune, în timp ce aruncă în aer un bancomat din sectorul 3

Citește mai multe despre razvan botezatu, Răzvan Ciobanu, dezvaluiri, intimitate și iubit injunghiat pe Libertatea.