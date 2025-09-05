Ideea de roast nu este încă digerată de toată lumea, mai ales că cel vizat devine ținta glumelor și ironiilor, însă multe vedete autohtone au acceptat această provocare. Pentru a se asigura că se va menține un echilibru între replici tăioase și buna dispoziție, producătorii s-au gândit că gazda cea mai bună a roastului este Răzvan Exarhu. „Am un profil de satr-up media și pentru că de nouă ani calc oamenii în picioare la Morning Glory și au zis: Ăstuia îi vine mănușă de măcelar această postură. Umorul meu negru a fost carte de vizită foarte bună”, a povestit prezentatorul TV pentru Libertatea, completând că se aștepta la mai multe ironii la adresa lui.

„Prin natura lucrurilor, toată lumea dă în toată lumea, e un măcel general acolo. Bine, unii și-o iau mai mult, dar și eu. E adevărat. Sincer, glumele despre mine mi s-au părut cam slabe, dar și eu am slăbit destul de mult și de asta cred. De aici să fie”, a completat Exarhu în stilul caracteristic.

Pentru a se asigura că totul este autentic, producătorii au gândit filmările show-ului în regim live, tocmai pentru a nu se scoate la montaj niciun fel de grimasă ori reacție. „Filmările sunt aproape în regim de live. Sigur că durează mai mult, e inevitabil, mare parte din ce se spune este supradimensionat, dar tocmai ca să fii sigur că n-ai scăpat nimic. Adică niciun punct ochit nu trebuie ratat și în fiecare, astfel încât să fii sigur că toată lumea e în sânge la finalul speach-ului, fiind vorba de mai multe speach-uri”, ne-a explicat Răzvan Exarhu.

De aceea, telespectatorii vor vedea toate reacțiile invitaților, fie că sunt ele mai puțin plăcute. „S-a mai făcut botic ca să zic așa. S-a mai pus. Sper că a trecut. Mie mi se pare că e un tratament de imunizare. Sarcasul, în general. Pe mine cel puțin mă ajută, e modalitatea mea de supraviețuire. Pe de altă parte, ironia și autoironia cred că sunt lucruri pe care omul modern ar trebui să le aibă la îndemână. Să le învețe. Cred că ne și ajută să viețuim mai bine unii cu alții. E ca și cum ai avea foarte buni prieteni și, de obicei, prietenia asta, bărbătească cel puțin, este bazată foarte mult pe ironie, sarcasm și călcat pe degetele care ies din șlapi. Sunt glume care se fac. Dar alea nu sunt făcute de cele mai multe ori din răutate sau cu rea intenție, ci pentru că ești acolo și pentru că ești „dezgolit”, iar oamenii te-au lovit. Asta este tot. Repet, e ceva bun care ne poate face să râdem la final fără să ne spargem fețele”, a completat prezentatorul show-ului.

Așa cum a încercat și la filmări, Răzvan Exarhu a explicat că roastul nu trebuie luat ca pe o jignire, ci doar ca o relatare a adevărului cu ajutorul umorului de bună calitate. „O glumă bună ar trebui să aibă adevăr în ea. Adevărul ăla nu este o cărămidă în față, e lucrul despre care tu nu vrei să vorbești că ți se pare că tu ești o statuie perfectă. Acum dacă ne uităm la Venus din Milo, îi mai lipsesc niște părți, nu o fi de la roast. Din când în când mai pierzi niște elemente pe drum, dar important este să rămâi zâmbitor și liniștit la final. Cred că dacă show-ul ăsta are succes și merge mai departe, cred că și lumea asta formată din celebrități va veni mai ușor aici, va accepta mai ușor să intre într-un tip de umor, ironie, pentru că în felul ăsta chiar se curăță anumite subiecte după mine”.

Răzvan Exarhu: „E mai eroic să îți activezi umorul decât simțul tragic”

Toată viața a mers după acest principiu, de a privi cu umor și ironie toate lucrurile care i s-au întâmplat în viață, chiar dacă au fost bune sau mai puțin bune. „Adică ai trecut prin alea, au făcut toți mișto de tine, gata, s-a terminat. Ești puțin cam plinuț, ne-am obișnuit, am râs despre asta. Eu am slăbit, am fost gras, am făcut mișto de mine tot timpul, dar cred să se termină. Sunt urât. OK. Vorbim și despre asta. Parchez aiurea când reciclez. OK, gata am încheiat și subiectul ăsta. Toate se duc și putem să rămânem civilizați și să râdem unii de alții și să facem pace. Cred că este foarte important să facem pace”, a explicat prezentatorul de la Morning Glory.

Mai mult decât atât, recunoaște că autorionia este arma lui secretă și că l-a ajutat în foarte multe cazuri să nu se ducă într-o direcție dramatică a vieții lui. „E arma mea secretă chestia asta. Atunci când m-am luat în serios sau am încercat să tratez fără umor situațiile în care doar umorul te ajută să ieși la suprafață, adică nici terapia nu te scoate de acolo, m-am gândit că am greșit foarte mult și că mă duc pe o pantă de suferință mai degrabă. Atunci umorul negru sau soluția de a găsi o poantă într-o situație din care un grec antic ar face o tragedie, mie mi se pare o evaluare mai mare decât să stai să suferi, să înduri, să spui rugăciuni și să cazi în genunchi. E mai eroic să îți activezi umorul decât simțul tragic și acest „aoleu” pe care îl avem în genă. Niciun „off, viața mea”. Eu l-am făcut pe taică-miu să râdă în niște situații când el abia putea să se miște. E arma mea secretă și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Cred că și show-ul ăsta are o învățătură la final care te ajută rămăi egal cu tine însuți, să nu te transformi într-o statuie. Sau dacă te transformi, să tai din când în când soclu de sub picioare că să vezi cum e”, a mai completat Răzvan Exarhu pentru Libertatea.

Video: Marin Dumitru

