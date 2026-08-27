Potrivit celor spuse de Răzvan Fodor pe pagina lui de Instagram, vacanța a început la scurt timp după ce el a terminat filmările pentru „Băieți Buni: Pe viață”, care se va vedea la PRO TV și pe VOYO și care este continuarea celebrului serial de acum aproximativ 20 de ani, „Băieți Buni”.

Astfel, după ce lumea a aflat că Răzvan Fodor a lăsat Antena 1 pentru PRO TV, vedeta a plecat alături de familie într-o binemeritată vacanță.

„Am sărit din ultima zi de filmare la «Băieți buni» în petrecerea de final de proiect și direct în aeroport. După aproape cinci ore am aterizat amețit în Lisabona noaptea, am luat mașina de la centrul de închirieri, mi-a dat nevastă-mea niște mâncare și un pahar de vin și m-a băgat la somn. M-a trezit la prima oră și, tot așa buimac, m-a târât la muzeu, a băgat cultură în mine, m-a pus să fac poze cu calești, mi-a mai dat o bere, m-a făcut să merg vreo 15.000 de kilometri, m-a pus să o aștept lângă un tomberon unde erau să mă mănânce porumbeii, m-a dus la o patiserie din 1837, unde am stat o viață la coadă. Mă rog, pentru cât de vechi erau, au fost chiar bune…

M-a plimbat iar, mi-a mai dat o sangria și niște tapas, ca să nu comentez, și mi-a prezentat planul pentru mâine. Am două palate de vizitat, fraților! Mișto, cred că mă mai lasă vreo jumătate de oră și mă bagă iar la somn. Super zi”, a scris Răzvan Fodor pe rețelele de socializare, la doar câteva ore după ce a ajuns în Portugalia împreună cu familia lui.

Irina Fodor și Răzvan Fodor în vacanța din PortugaliaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

La câteva zile distanță, Irina Fodor a postat și ea în mediul online un mesaj, dar și câteva fotografii în care le arată fanilor cum se simte în vacanță. Printre altele, ea a spus că au mers să vadă mai multe animale, iar Răzvan Fodor i-a lăudat pe bivolii de apă pentru viața pe care o duc, fără niciun fel de grijă.

„Azi am fost să vedem animăluțe. Nu s-a plâns nimeni. Bine, Răzvan Fodor a comentat ceva, la un moment dat, de bivolii de apă: ce viață frumoasă duc, cum stau ei toată ziua la bălăceală și ies pe mal doar dacă le aduce cineva păpică și că nu îi plimbă nimeni împotriva voinței lor. În rest, liniște și armonie”, a scris prezentatoarea de la „Asia Express” și „Chefi la cuțite” pe Instagram.

Într-o altă postare, care a adunat în doar câteva ore peste 3.000 de like-uri și câteva zeci de comentarii, Răzvan Fodor o ruga pe soția lui să-i facă o poză cu girafa. Însă Irina Fodor a apăsat butonul play și l-a filmat, deoarece nu avea cum să-i încadreze într-o fotografie și pe actor și pe animalul din spatele lui.

„Era păcat de filmarea asta. Poză cu girafa”, a scris Irina Fodor în dreptul clipului video în care soțul ei se aude cum spune serios „Hai, îmi faci poză cu girafa?”, iar ea îi răspunde, în timp ce râde: „Da! Cum? Cum să fac asta?”.

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