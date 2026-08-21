Fost prezentator la „Burlacul” și „Spash! Vedete la apă”, emisiuni de la Antena 1, Răzvan Fodor a semnat în acest an cu PRO TV! Mai exact, el joacă în „Băieți Buni: Pe viață”, continuarea celebrului serial de acum aproximativ 20 de ani, „Băieți Buni”.

Fostul prezentator și-a lăsat soția, pe Irina Fodor, la Antena 1, acolo unde prezintă „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, iar el s-a mutat la PRO TV, unde va avea un rol surprinzător. Filmările pentru „Băieți Buni: Pe viață” au început în luna ianuarie, iar zilele trecute ele au ajuns la final.

„Acum 20 de ani începea o poveste. Astăzi s-a încheiat un nou capitol de pe platourile de filmare. Filmările pentru «Băieți Buni: pe viață» au ajuns la final, dar povestea abia așteaptă să ajungă la voi. Până atunci, câteva momente din culise. În curând, pe VOYO și la PRO TV”, au scris pe Instagram reprezentanții postului din Pache Protopopescu.

Ultima apariție a lui Răzvan Fodor la Antena 1 a avut loc în toamna anului 2025, când a fost invitat la „Chefi la cuțite” în calitate de degustător și a oferit una dintre amuletele puse în joc. Iar cel mai complex proiect în care a fost implicat la Antena 1 a fost „Bravo, tată”.

Echipa și actorii din serialul „Băieți Buni: Pe viață”, după încheierea filmărilorIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

„Nu lucrez la nimic. Sunt într-o pauză binevenită, ca să zic așa. Am niște chestii domestice: mobilez o casă, am grijă de copil, gătesc… Am ajuns la o medie de patru zile din șapte pe săptămână în care gătesc pentru casă, prieteni, familie. Mobilez un apartament pe care l-am cumpărat acum ceva timp la mare. Dacă pun mâna pe telefon și mă dau disponibil, imediat apare ceva: «Hai, Fodorică, facem asta, mai facem ceva». Practic acum mai am timp și de alte lucruri. Da, trăiesc!

De la o anumită vârstă nu mai trebuie să alergi după lucruri, trebuie să te bucuri. De copil, de toate momentele care se întâmplă. Odată cu vârsta devii mai înțelept. Eu cost foarte puțin, pentru că mi-am dat seama care sunt nevoile și care sunt lucrurile importante. Adică nu dăm bani pe ceasuri, pe mașini, pe chestii extravagante… Eu vreau să trăiesc, vreau să am vacanțe mișto. Dau bani mulți, în schimb, pe vacanță”, afirma Răzvan Fodor pentru Cancan în vara anului 2025, după ce i se terminase contractul cu Antena 1.

Iar acum, la aproximativ un an distanță, soțul Irinei Fodor urmează să apară la PRO TV!

Cine mai joacă în „Băieți Buni: Pe viață”

Cabral și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit modificări semnificative. Unul dintre ei a devenit șef de secție, iar celălalt a ajuns la Europol, însă un lucru a rămas constant în tot acest timp: diferența dintre abordările lor în plan profesional.

Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida. Iar echipei băieților buni se vor alătura și tineri polițiști interpretați de Oana Cârmaciu și Niko Becker. Soția personajului interpretat de Cabral va fi jucată de Monica Bîrlădeanu, iar actorii Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea personaje noi surprinzătoare.

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, a spus Cabral.

„«Băieți Buni» este cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care am participat și este o bucurie să mă întorc în rolul lui Călin Boboc! Așteptam cu nerăbdare reîntâlnirea cu Cabral și cu universul «băieților buni»”, a adăugat Dragoș Bucur.

Primul sezon din „Băieți Buni” este disponibil pe VOYO, în varianta remasterizată. Iar noul sezon „Băieți Buni: Pe viață” va aduce publicului un nou val de adrenalină, acțiune și scene cu umor, în curând la PRO TV și pe VOYO.

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