Răzvan Fodor, detalii despre prietenia cu Sorin Bontea. „Când el era jos, eu încercam să îl ridic”

„Când el era jos, eu încercam să îl ridic, când eu eram cu nervii la pământ mereu îmi spunea o vorbă părintească, mereu a știut cum să mă ia și cum să mă ridice în momentele în care eram foarte demotivat.

Nu s-a schimbat absolut nimic, ne auzim săptămânal la telefon, de când suntem și colegi de trust am avut tot felul de proiecte împreună.

A fost o experiență din care cu siguranță am câștigat un prieten pe viață și un frate mai mare pe care nu l-am avut până acum”, a povestit actorul pentru Viva!.

„Un moment emoționant a fost într-o seară, când ne-am băgat amândoi în pat, eram într-o zonă în care erau țânțari care transmit febra Dengue, era imediat după un taifun.

Eram băgați în saci de dormit care rezistă până la -5 grade Celsius, iar afară erau 30, îți dai seama că eram uzi fleașcă. Eu m-am trezit transpirat după două ore, iar Sorin ieșise din cotețul în care eram, stătea afară și mi-a zis că de două ore stă și se gândește că el nu mai duce și că ar vrea să plece acasă.

M-am așezat lângă el și am vorbit despre asta, l-am asigurat că, dacă vrea să facă asta, plec și eu odată cu el și, dintr-o discuție pesimistă, am concluzionat după încă vreo oră că trebuie să dormim și să încercăm a doua zi să tragem tare, ca să ne salvăm.

A doua zi a funcționat totul ca la carte și am luat și prima noastră imunitate, așa că am avut două zile de lux și barosăneală, am dormit pe cinste, am mâncat și ne-am hidratat așa cum trebuie, ca să luăm din nou competiția în piept.

Dar acela a fost un moment emoționant, discuția între doi oameni care erau pe marginea prăpastiei atât fizic, cât și psihic”, a mai adăugat Răzvan pentru sursa citată.

