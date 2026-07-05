🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

În prezent, Klopp, în vârstă de 59 de ani, ocupă funcția de „șef al departamentului global de fotbal” la Red Bull, unde are un contract valabil până în 2029. Totuși, negocierile pentru încheierea colaborării cu Red Bull sunt în desfășurare. „Este dificil să anticipăm discuțiile. Dar, bineînțeles, am atins deja unele aspecte și, prin urmare, nu mă aștept la probleme”, a declarat Klopp pentru MagentaTV.

Dacă toate detaliile vor fi finalizate, Klopp se va întoarce pe banca tehnică, după despărțirea de FC Liverpool, pentru a prelua conducerea naționalei Germaniei. Anunțul oficial ar putea fi făcut în curând, marcând astfel o nouă etapă în cariera remarcabilă a antrenorului german.

Presa germană a explodat după ce nemții au fost eliminați în șaisprezecimile Campionatului Mondial, la loviturile de departajare, de naționala din Paraguay, 3-4 (1-1 după prelungiri). Naționala Germaniei a fost efectiv desființată de toată lumea, de la foști mari jucători la suporteri.

Însă, în ciuda eliminării neașteptate a Germaniei, selecționerul Julian Nagelsmann a anunțat ferm că nu are de gând să demisioneze. Antrenorul în vârstă de 38 de ani, al cărui contract este valabil până în 2028, a declarat că este pregătit să își continue mandatul și să înceapă pregătirile pentru Liga Națiunilor și Campionatul European, lăsând decizia unei eventuale demiteri în mâinile conducerii.

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