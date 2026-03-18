Reacția Andreei Popescu, după ce s-a spus că și-a înșelat soțul cu Dan Alexa. Divorțul era iminent

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să pună punct mariajului lor, în ciuda anilor petrecuți împreună și a celor trei copii pe care îi au. Anunțul făcut de fosta dansatoare a Deliei a surprins complet fanii, care îi urmăreau pentru imaginea unei familii unite și echilibrate.

Semnele care anunțau despărțirea

Deși separarea a venit ca un șoc pentru public, apropiații spun că problemele dintre cei doi nu sunt recente. În ultimele luni, Andreea Popescu nu a mai apărut în fotografii sau videoclipuri alături de soțul ei, iar acest detaliu nu a trecut neobservat de urmăritori.

Răceala dintre ei s-ar fi instalat treptat, iar relația ar fi devenit din ce în ce mai fragilă, până în punctul în care nu au mai găsit o cale de împăcare. Andreea Popescu a confirmat despărțirea, explicând că motivul principal a fost pierderea sentimentelor.

Andreea Popescu își dorește liniște

Ulterior, după ce s-a spus că ar fi avut o aventură cu Dan Alexa, aceasta a ales să fie rezervată și să nu intre în detalii, subliniind că își dorește liniște în această perioadă. „Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele”, a declarat Andreea Popescu pentru cancan.ro.

În spatele deciziei de divorț ar sta, potrivit informațiilor apărute, o relație extraconjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu antrenorul Dan Alexa.

Se pare că apropierea dintre cei doi a fost rapidă, iar schimbul de mesaje dintre ei ar fi fost descoperit de Rareș Cojoc, moment care a dus la escaladarea conflictului și la ruptura definitivă.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie

La câteva zile după ce au apărut zvonuri cum că s-au despărțit, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei a confirmat divorțul de Rareș Cojoc, campionul de dans sportiv. Cei doi au împreună trei copii și au fost căsătoriți timp de 10 ani.

Pe contul de socializare, Andreea a postat un mesaj în care a vorbit despre perioada grea prin care familia ei trece.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. (…). Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat. Rareș a fost întotdeauna un soț loial. A fost o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicie ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării dorințelor, a lipsei timpului. Asta e problema. Nu ne mai dăm timp să ne rezolvăm problemele care apar. Așa s-a întâmplat în cazul nostru.

Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat. Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare o trăiește în felul lui. Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim.

Copiii noștri sunt punctul nostru comun. Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră.

Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri, va rămâne mereu. Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei”, a fost mesajul transmis de Andreea Popescu, pe contul de socializare.

