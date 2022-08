Gabi Bădălău a fost în urmă cu câteva zile acasă la Claudia Pătrășcanu să își ia cei doi băieți, însă artista și copiii nu erau acasă. Omul de afaceri și-a ieșit din fire și a sunat la Poliție.

„Chiar în aceste momente sunt la ea la poartă în comuna Agigea pentru a lua copiii la mine, 2 săptămâni în vacanța de vară. Programul stabilit în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Ieri, când am vorbit ultima oară cu băieții erau nerăbdători să vină, să ne vedem și am stabilit cu ei și mama lor că ajung azi la Constanța după ora 12. De 3 ore stau la ea la poartă…nu răspunde nimeni, am sunat pe telefonul copiilor…e închis, mama Claudiei nu răspunde, Claudia nu răspunde. Efectiv sunt îngrijorat, nu știu nimic de băieți…iar Claudia scandal vrea, doar să-și bată joc și să facă circ. Iritată fiind că judecătoria Constanța mi-a încredințat băieții pentru a pleca în vacanță în Turcia…a făcut apel”, a scris Gabi Bădălău pe rețelele de socializare pe 17 august.

„Am încercat să vorbesc cu avocații ei… degeaba. O să fiu nevoit să înștiințez protecția copilului… să sun la poliție pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești…și cam atât…birocrație. Pur și simplu își bate joc de tot…și nu e conștientă că așa le face rău copiilor”, a continuat el.

Reacția Claudiei Pătrășcanu

Cântăreața susține că a fost vorba despre o neînțelegere și că a fost plecată cu cei doi copii în Munții Dobrogei. Claudia Pătrășcanu susține că ulterior fostul ei partener a înțeles situația.

„Mi-aș fi dorit ca el să fie foarte matur, să fie un bărbat echilibrat, mai ales că avem doi băieți și băieții în general au nevoie de un exemplu patern în viața lor. (…) Gabi trebuia să vină să-i ia pe cei mici pe data de 15. A spus că nu vrea să vină pe 15 și că el vine pe 18 – era vorba de această vacanță de două săptămâni, de vară – și nu a venit nici pe 18, ci a venit pe 17. Nu a anunțat pe nimeni, a venit când a vrut el, și pe 17 așa s-a nimerit (…) să plecăm în Munții Dobrogei. M-am trezit pe 17 că mă sună poliția. M-am și speriat, nu știam ce se întâmplă. (…) Într-un final m-am întors cu copii și s-au rezolvat toate lucrurile. Gabi a înțeles greșeala pe care el a făcut-o și cred că a fost destul de tardiv, pentru că el se grăbește să scrie mesaje, să acuze, să arunce cu nămol …”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

De asemenea, vedeta a declarat că cei doi copii au refuzat să mai meargă în vacanță cu tatăl lor.

„Au spus că ei sunt foarte obosiți. Este vorba de doi copii, care sunt mici și nu fac față unui program haotic, matur. (…) Am avut o discuție cu Gabi, i-am spus ceea ce au spus cei mici și că vor să petreacă cu tatăl lor la Bolintin. Au vrut să petreacă, dar să nu mai meargă în vacanță. (…) Am vorbit cu Gabi, Gabi nu a înțeles. De multe ori simt că nu am cu cine să vorbesc. (…) Cred că mai presus de orice sunt ambițiile și orgoliile la Gabi. (…) Atunci a făcut această ordonanță prezidențială”, a mai explicat artista.

