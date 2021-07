La începutul lunii mai, Iulia Vântur a ajuns în România. Vedeta a avut și are în continuare de rezolvat o serie de lucruri, deoarece în ultima perioadă a venit tot mai rar. Nu știe încă dacă își va sărbători ziua de naștere, 24 iulie, în România sau India.

„E așa de bine acasă, să mă revăd cu prieteni, colegi, m-am văzut cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile.

Nu mi-am făcut încă planuri de ziua mea. Nu știu cât voi mai sta în România, în funcție de cum rezolv lucrurile”, a spus Iulia Vântur într-o emisiune TV.

Referitor la zvonurile despărțirii de Salman Khan, Iulia Vântur nu a oferit multe detalii, a precizat că primește multe telefoane din India pentru a se întoarce.

„Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia.

Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag”, a mai adăugat vedeta care recent a petrecut o vacanță de opt zile în Grecia, alături de mai multe prietene.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am fost în Grecia. Prietenele mele stabiliseră o vacanță înainte să ajung eu în România și am făcut în așa fel încât ne-am adunat rând pe rând și ne-am întâlnit ca niciodată toate în vacanță în Grecia. A fost cumva relaxant și stresant.

Nu știu dacă am avut vreodată o vacanță așa cu toate fetele. Au fost vreo cinci fete, a mai venit o prietenă de-a mea și din State. Am stat opt zile. Inițial am zis că stau patru zile. Am fost în Mykonos patru zile și patru zile în Atena”, a mai transmis ea.

Citeşte şi:

N-avem autostradă, avem acte de 1,4 miliarde de euro pe câmp! O parte din arhiva de documente Bechtel e aruncată în containere, lângă Timișoara

Circul ieftin din PNL costă mult. Când Cîțu face tumbe prin țară, iar Orban înghite flăcări, noi plătim

Decizia magistraţilor din Panciu, după ce o fată de 13 ani a fost violată. „Infracțiunea a fost comisă la inițiativa victimei”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro Poze INTIME cu Brigitte Pastramă au fost făcute publice. Ipostaza RUȘINOASĂ în care a fost surprinsă

Observatornews.ro Tinere ucise pe câmp, strivite de o combină agricolă în lanul de porumb. Una dintre fete a apucat să sune după ajutor, în Italia

HOROSCOP Horoscop 8 iulie 2021. Scorpionii sunt într-o fază de autoiluzionare în legătură cu ceea ce își pot permite

Știrileprotv.ro Bănuitor și posesiv, un bărbat din Argeș a recurs la un gest șocant pentru că suspecta că soția sa are o relație cu fiul lor. Apoi s-a ascuns în hambar și a așteptat poliția

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Ritualul de îngrijire coreean pentru tenul afectat de viața urbană (PUBLICITATE)