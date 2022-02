Aproximativ patru ani Carmen Tănase a jucat în telenovela „Inimă de țigan”, alături de Gheorghe Visu. Ea era Flăcărica, iar el era soțul ei, pe nume State. O lungă perioadă ea a fost criticată de unii fani pentru că a acceptat să joace în telenovele.

Acum, în emisiunea de la Kanal D, actrița cu o carieră de peste patru decenii în teatru, film și televiziune a reacționat, a spus că indiferent despre ce proiect este vorba, ea joacă la fel.

„Sunt niște povești simple. În general, după «Fata moșului și fata babei». Cumva finalul e previzibil, întotdeauna sunt protagoniști și antagoniști. Deci sunt niște reguli care nu se încalcă la telenovele. Povestea e mai simplă, nu-ți pune atâtea probleme. Sunt seriale, telenovele, care sunt un pic mai complexe, Brazilia este specialistă în așa ceva. Nu contează neapărat povestea, pentru că telenovela este jucată de actori și atunci contează cum este jucată telenovela.

Eu nu am făcut niciodată rabat, adică eu nu știu să joc cumva într-o telenovelă și cumva într-un film artistic. Eu am învățat de la profesoara mea Olga Tudorache cum se joacă. Eu am tratat totul cu foarte multă seriozitate, uneori mult prea multă seriozitate. Am fost epuizată de multe ori. Noaptea pregăteam secvențele pentru ziua următoare. Am făcut-o toți din trupa aceea de la țigani și de-aia a avut așa de mare succes”, a declarat Carmen Tănase, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform wowbiz.ro.

Carmen Tănase nu s-a ferit și a vorbit pe larg și despre rolul ei în acea telenovelă, despre Flăcărica. Spune că a avut multe de învățat de la personajul respectiv. „Eu și acum o regăsesc pe Flacăra în mine. Am jucat-o patru ani. Am învățat că bine e să spui nu, nu știam asta. Am învățat să reacționez, atunci când îmi vine. Uneori e bine să reacționezi imediat și să nu mai pierzi timpul. Am învățat că e mai bine uneori să ai gura mai mare decât alții.

O iubesc că am învățat de la ea umorul, pentru că avea doza aia de cinism atât cât trebuie, ca să nu fie deranjat. Dar cred că și ea a învățat de la mine. Măsura și mai ales când e vorba de cinism. E bine să fii cinic, dar cu o măsură, să nu pici în răutate”, a mai spus Carmen Tănase la Kanal D.

