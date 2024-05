Fiul politicianului Nicolae Bădălău e din nou în centrul atenției. S-a vehiculat că Gabi Bădălău a încercat să își vândă mașina de 300.000 de euro, un Lamborghini Urus negru. A găsit cumpărător un bărbat care i-a oferit 150.000 de euro, ba chiar i-a dat un avans de 50.000 de euro, scrie ziare.com.

Acesta ar fi luat mașina de la Gabi Bădălău pentru a o testa, însă nu s-a mai întors cu bolidul. Mai mult decât atât, în presă circulă informația conform căreia bărbatul a fost prins cu droguri în mașină, iar DIICOT a intervenit, mașina de lux fiind sechestrată.

Tranzația cu Gabi Bădălău a picat, aceeași sursă scrie că omul de afaceri a vrut să ia mașina înapoi, doar că trebuie restituie banii luați ca avans. Despre speculațiile care circulă Gabi Bădălău s-a arătat deranjat, a negat că e implicat într-un asemenea scandal.

Gabi Bădălău: „Nu am niciun sechestru pe mașină”

Intrat în direct prin telefon în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, el a zis: „Vreau să menționez că am intrat doar pentru respectul tău. Nu se întâmplă nimic, alte persoane fac lucruri total neprofesionist. Eu înțeleg că au o chestie personală cu mine și nu e prima dată când scriu prostii și aberații. Nu am nicio treabă cu ei că își fac meseria, dar mi se pare civilizat și pertinent să dea un telefon înainte, să mă întrebe care e părerea mea, apoi să publice.

Nici măcar după anomalia că aș avea legătură cu vreun dosar de droguri și că aș avea mașina sechestrată. Eu v-am explicat doar vouă și am demonstrat că nu am niciun sechestru pe o mașină, au continuat în aceeași tentă de neadevăr și este o aberație”, a declarat Gabi Bădălău la „Xtra Night Show”.

Totodată, Gabi Bădălău a negat zvonurile cum că ar vinde din ceasurile Biancăi Drăgușanu, iubita lui, pentru a face rost de bani. Spune că totul e o minciună. Mașina a cumpărat-o în leasing, e la el acum. „E mașina mea, am cumpărat-o în leasing. Nu am nicio problemă cu lucrul ăsta. Să pună mână și să sune, să mă întrebe, că le răspund. Nu mă întreba de sume. Ți-am răspuns că suntem bine, sănătoși, nu am sechestru pe nimic.

Dacă o să am o problemă, o să anunț eu. E problema mea cât timp achit și cât a costat. De aici să aberezi cu ceasurile… Întrebați-o pe ea, eu fac cadouri femeilor, nu le cer înapoi. La băieții ăia care scriu, le pot da câte o mașină și câte un ceas să facă o poză, să aibă. Am destul încât să le dau, de luni până luni”, a mai adăugat omul de afaceri.

