Recent, Saveta Bogdan, în vârstă de 77 de ani, se lăuda cu faptul că l-a refuzat pe Gheorghe Turda, care ar fi cerut-o în căsătorie în urmă cu mai mulți ani. Interpreta de muzică populară mărturisea că abia se despărțise de fostul soț și nu a vrut o relație cu un coleg de breaslă.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit.

Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a declarat Saveta Bogdan.

„Saveta Bogdan vrea să-și facă reclamă și prin Gheorghe Turda, că nu a fost suficient până acum câte prostii a vorbit”

Când a auzit declarațiile artistei, Gheorghe Turda a negat și a spus că Saveta Bogdan nu a fost niciodată pe placul lui. Interpretul de muzică populară, în vârstă de 75 de ani, a fost uimit de afirmațiile făcute de colega sa.

„Vai de mine, eram însurat de mult timp, aveam și copii mari, cum să fac așa ceva? Povești de adormit copiii! Mă vedeți pe mine Gheorghe Turda să am asemenea gusturi? Și cu asta am închis orice discuție. Ea este liberă să spună orice, ca să își facă reclamă cât încape pe spatele numelui meu.

Recomandări Redacția Libertatea: Niciun ziar independent, nepedepsit. Am fost anunțați azi că se fac restructurări masive. „20% dintre jurnaliști vor fi concediați”, a spus CEO Ringier România, Dan Puica

„Pentru mine, soția mea a fost o zână de frumoasă”

Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, n-am ce explicații să dau. Pentru mine, soția mea a fost o zână de frumoasă. Saveta Bogdan vrea să-și facă reclamă și prin Gheorghe Turda, că nu a fost suficient până acum câte prostii a vorbit”, a declarat cântărețul pentru playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Gheorghe Turda a fost îndrăgostit de Elena Merișoreanu

Interpretul de muzică populară nu s-a ferit să recunoască faptul că, în tinerețe, a fost îndrăgostit de Elena Merișoreanu. Gheorghe Turda susținea că artista era femeia perfectă în ochii lui.

„Îmi plăcea mult de tot de ea, era femeia perfectă, din toate punctele de vedere, avea un păr superb, era ardeleancă, mă cucerise. Eu eram pe atunci student la Cluj, la Conservator, eram colegi la Rapsodia Română, ce amintiri frumoase avem din turneele din țară! A fost însă o iubire curată.

Nu mi-am permis să îi cer ceva. Pe atunci, nu îndrăzneai să îi ceri ceva unei femei, înainte de nuntă. Eram copil crescut la țară, cum era să afle mama că mi-am făcut alte plăceri, înainte de nuntă? Am avut cu Elena doar o prietenie curată, o dragoste curată. Am fost și la un pas de nuntă, adică eram pe punctul de a ne hotărî dacă ne luăm”, declara Gheorghe Turda, într-un alt interviu pentru Playtech Știri.

Urmărește-ne pe Google News